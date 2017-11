Cazul minerului mort. La Spitalul de Arşi, infecţiile nosocomiale supravieţuiesc - pacienţii, nu

Unul dintre minerii răniţi în urma exploziei din Mina Uricani a murit, joi dimineaţă, la Spitalul de Arşi din Capitală. Alin Băran, de 43 de ani, avea arsuri pe 50% din suprafaţa corpului şi la nivelul căilor respiratorii. Şi, la doi ani de la tragedia din Colectiv, se pare că minerul a fost ucis de infecţiile intraspitaliceşti. Cel puţin aşa acuză preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, Vasile Barbu, care spune că victima nu avea arsuri profunde şi ar fi supravieţuit dacă nu ar fi fost infectat cu două bacterii periculoase. Ministerul Sănătăţii a cerut un control la Spitalul de Arsuri. Concret, minerul ar fi contactat două infecţii intraspitaliceşti din aceeaşi categorie cu cele care au făcut zeci de victime şi în cazul „Colectiv“.

„Avem date de la laborator care arată că în momentul în care a fost internat, pacientul nu era infectat cu Piocianic şi Klebsiella (infecţii din cauza cărora au murit şi cei de la „Colectiv“). Am încercat să intervenim. Am pus la dispoziţia Spitalului de Arşi specialiştii noştri. I-am avertizat că ar trebui să trimită pacienţii la Bagdasar sau la Floreasca unde sunt condiţii mai bune. Dar nu am fost ascultaţi. Ultimul miner decedat nu avea arsuri profunde. Acestea începuseră să se vindece, dar din cauză că a fost infectat cu aceste bacterii a intrat in sepsis sever cu afectare multiorganică şi iată că a decedat. Aceste lucruri reies din buletinul de analize de laborator al pacientului. Procedurile de îngrijire medicală din Spitalul de Arşi sunt criminale. Pacienţii sunt spălaţi într-o cadă veche de ani de zile. După părerea mea, acest spital trebuie închis imediat. Deşi ne-am lăudat la doi ani de la „Colectiv“ că la acest spital s-a înfiinţat o secţie de terapie intensivă nouă, modernizată, cu protecţia pacientului şi a personalului, această secţie este colonizată cu bacterii foarte periculoase“, a declarat pentru „Adevărul“, Vasile Barbu.

„Erau nişte bombe bacteriologice“

La rândul lui, preşedintele Asociaţiei „Colectiv“, Eugen Iancu, spune că renovările în Spitalul de Arşi nu s-au făcut respectând standardele de siguranţă. „După experienţele pe care le-am avut în alte spitale pentru arşi din afară în ultimii ani, am înţeles că bacteriile nu ies din spital printr-o simplă zugrăvire. Cei de la «Colectiv» au căpătat infecţiile prin intubare. Degeaba schimbi capătul tubului care este de unică folosinţă, dacă conductele de aer sunt aceleaşi, vechi de zeci de ani.

În plus, din câte ştiu, pentru acest spital nu s-au cumpărat căzi speciale pentru curăţare de ani de zile. Ori aşa ar trebui tratat pacientul: prin curăţare, nu prin antibiotice. Numai în România se dă antibiotic preventiv. În felul acesta, mai mult îl terminăm pe pacient decât să îl ajutăm.

Dacă în Spitalul de Arşi sunt aceleaşi saltele împuţite pe care le ştim în toate spitalele, cada este ruginită, ei bine, astfel de condiţii duc inevitabil la agravarea stării pacientului. Toate dosarele medicale făcute în străinătate ale victimelor de la Colectiv arată că acestea erau nişte bombe bacteriologice“, a explicat Eugen Iancu.

Pericolul infecţiilor cu bacterii nosocomiale este prezent în mai toate spitalele publice din România, acuză şi vicepreşedintele în Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor.

„Instrumentele care sunt folosite pentru intubare, zonele care ţin de contactul cu pielea din sala de operaţii colcăie de bacterii multirezistente în secţiile ATI. Sunt anestezişti care spun că şansa la fiecare intubare pentru o persoană arsă, care e cu imunitatea la pământ sau care suferă de boală cronică, să se infecteze cu o bacterie este de 98%. Aşadar, este puţin probabil să nu iei o bacterie. Numărul de infecţii din spitalele din România este uriaş, lucru valabil pentru toate secţiile, nu doar pentru cele de arşi“, explică Dumitru Ungureanu.

Control de la Inspecţia Sanitară de Stat

În urma acuzaţiilor făcute ieri, Ministerul Sănătăţii a dispus Inspecţiei Sanitare de Stat să efectueze un control la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri, potrivit unei postări a ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, pe pagina sa de Facebook.

La începutul anului, presa scria că renovarea Secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul de Arşi din Bucureşti, pentru care s-a cheltuit peste un million de euro, a fost facută fără decontaminarea sau dezinfecţia pereţilor. Renovarea a fost decisă după ce, anul trecut, au apărut în spaţiul public imagini cu un pacient în rana căruia s-au găsit viermi. În ciuda suspiciunilor din media, două luni mai târziu, secţia a reintrat în folosinţă.

„A fost până la cărămidă, desfăcut totul. S-a reconsolidat, s-a retencuit, s-a reparat tot, s-au montat uşi glisante, a căror acţionare se face prin introducerea mâinilor într-un sistem special care au dispensere care îţi dau dezinfectant pe mâini şi la intrarea, şi la ieşirea din salon, şi la intrarea, şi la ieşirea din secţie. Nu cred că mai există aşa ceva în România”, declara, la acea vreme, Adrian Stănculea, şeful Secţiei de ATI.

Primul miner a murit pe loc



În dimineaţa de 30 octombrie, o explozie înregistrată în Mina Uricani, într-o galerie de legătură, la 50 de metri adâncime, a ucis pe loc un miner de 43 de ani şi a rănit grav alţi trei ortaci, dintre care unul a decedat la spital. „Accidentul de la Mina Uricani a avut loc în jurul orei 7.00, în timp ce o echipă formată din patru lucrători muncea la amenajarea unui plan înclinat, care face legătura dintre suprafaţă şi orizontul 500. Minerii au fost surprinşi de efectele unui suflu dinamic şi termic la circa 50 de metri de suprafaţă”, informa conducerea Minei Uricani. Cei trei răniţi, cu vârste între 43 de ani şi 52 de ani, au reuşit să se evacueze singuri din mină, fiind însă grav răniţi. Doi mineri răniţi au fost transportaţi la Spitalul de Arşi, iar unul la Spitalul „Bagdasar“ din Bucureşti.

Explozia a avut loc într-o zonă în care erau lucrări de închidere, mina fiind pe un program de închidere, aprobat încă din 2009. Până la finalul anului este prevăzut să îşi încheie activitateade exploatare. Din cei 2.200 de mineri care lucrau acolo, acum au mai rămas aproximativ 300, cei mai mulţi urmând să fie disponibilizaţi. Şi Alin Băran urma să fie disponibilizat. Acesta era căsătorit şi avea un copil.