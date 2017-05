Cât timp i-a luat „cârtiţei“ din DNA să fotografieze informările SRI privind firma Tel Drum şi Liviu Dragnea

„La sfârşitul anului 2012, începutul anului 2013, nu-mi aduc cu exactitate ziua şi ora, procurorul de caz m-a delegat să fac verificări într-un dosar penal al cărui număr nu mi-l amintesc şi în care urma să fac verificări cu privire la contractele încheiate de Primăria Alexandria. În fapt, procurorul de caz mi-a înmânat o notă a Serviciului Român de Informaţii (SRI) în care erau cuprinse date şi informaţii referitoare la persoane fizice şi juridice care încheiase contracte cu Primăria Alexandria. Din nota respectivă, eu trebuia să verific datele persoanelor care figurau acolo. La momentul în care mi-a fost înmânată nota, procurorul de caz mi-a spus că este vorba şi de o societate, din câte îmi amintesc Tel Drum, una din firmele de casă ale numitului Dragnea Liviu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. De fapt, procurorul de caz mi-a spus că dosarul respectiv îl vizează pe numitul Dragnea Liviu”, îşi începea declaraţia comisarul -şef Dan Emil-Manolachi.

Audierea avea loc pe 19 februarie 2013, atunci când poliţistul a fost reţinut, după ce procurorii DNA au organizat un flagrant. Acuzaţiile: scurgeri de informaţii din anchetele procurorilor anticorupţie şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională. Cele mai grave acuzaţii erau legate de modul în care a fotografiat notele transmise de SRI privind activitatea societăţii Tel Drum şi i le-ar fi transmis fostului secretar de stat Valentin Preda Răducu din Ministerul Transporturilor. Manolachi mai este condamnat definitiv într-un alt dosar: 5 ani de închisoare pentru divulgarea de informaţii secrete din anchetele DNA în cazul unor comisari de la Garda Financiară.

Condamnarea în prima instanţă: 8 ani

Detaliile apar în dosarul în care Dan Emil Manolachi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi luare de mită.

În acelaşi dosar, Valentin Preda Răducu a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională, trafic de influenţă şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Sentinţa a fostd ată de Curtea de Apel Bucureşti şi poate fi contestată la Curtea Supremă.

„La DNA este în lucru un dosar cu Liviu Dragnea”

Dan Emil Manolachi a mai precizat la DNA cum a ajuns să-i dea fotografiile lui Valentin Preda Răducu (foto). Valentin Preda, fost consilier al primarului municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor în mai 2012, pe vremea ministrului Ovidiu Silaghi. În momentul începerii anchetei, ministrul Tansporturilor era Relu Fenechiu (PNL).



„În perioada în care făceam verificări în nota la care am făcut referire mai sus, sau după această perioadă, în una din întâlnirile pe care am avut-o cu numitul Preda Răducu Valentin, i-am spus acestuia despre faptul că, la DNA este în lucru un dosar care, printre alţii îl priveşte şi pe numitul Dragnea Liviu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, actualul vice-premier al României. Iniţial, când am primit nota secretă, am crezut că societăţile cuprinse în aceasta au avut legătură şi cu Ministerul Transporturilor. Ulterior, mi-am dat seama că nu exista această legătură. Numitul Preda Răducu Valentin s-a arătat interesat de informaţiile pe care i le furnizam şi printre altele mi-a spus că, dacă mai am ceva noutăţi cu privire la dosarul care îl priveşte atât pe Liviu Dragnea cât şi pe alţii, să i le furnizez”, a precizat comisarul-şef.



Potrivit poliţistului, el s-a mai întâlnit cu Preda o dată, într-un mall din Constanţa, şi i-a povestit ce conţine notele SRI. Deoarece nu reţinuse toate detaliile, amănunte cu privire la societăţile şi persoanele care figurează în nota respectivă, ar fi convenit cu Preda să-i dea un aparat de fotografiat pentru a fotografia paginile notei SRI. Lucru care s-a şi întâmplat pe 18 februarie 2013: „Acesta mi-a înmânat un aparat foto, nu-mi amintesc cu exactitate marca împreună cu un încărcător, bunuri care se aflau într-o sacoşă de plastic micuţă, a cărei culoare predominantă era culoarea roşie”.

Cum a fotografiat documentele în biroul din DNA

După ce ar fi primit aparatul foto, Dan Emil Manolachi a revenit în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la birou. „La sfârşitul programului, după ce colegii de birou au plecat acasă, eu am rămas pentru a fotografia nota primită de la procurorul de caz potrivit înţelegerilor pe care le-am avut cu numitul Preda Răducu Valentin. Am scos nota din fişetul metalic care îmi aparţine poziţionat în spatele biroului meu şi am aşezat-o mai întâi pe birou. Precizez că, nota în discuţie conţinea mai multe file, cred că trei file, şi era pusă într-o mapă pe care era inscripţionată sigla Serviciului Român de Informaţii. La câteva momente, am scos nota propriu-zisă şi am pus-o jos pe mochetă în dreptul scaunului meu. Eu mă aflat la birou şi stăteam pe scaun”, a declarat comisarul-şef. Potrivit dosarului de anchetă, imaginile captate de camera de luat vederi montată în biroul lui Manolachi surprind modul în care inculpatul fotografiază documentul secret de stat.



Dan Emil Manolachi a arătat că avut probleme cu blitzul şi bateria camerei. „Din această poziţie am făcut fotografierea. Iniţial am fotografiat prima pagină a notei, moment în care am sesizat că funcţionează blitz-ul aparatului foto. Faţă de această situaţie, mi-am dat seama că, fotografia nu o să iasă clară întrucât aparatul era setat pe blitz, mai exact fotografia urma să iasă albă, motiv pentru care m-am hotărât să umblu în setările aparatului foto pentru a-i scoate aplicaţia cu blitz. După ce am reuşit să scot din setări aplicaţia blitz, am realizat că aparatul foto se descarcă, motiv pentru care l-am pus la încărcat. De fapt, am scos acumulatorul din aparatul foto şi l-am pus în dispozitivul de încărcat înmânat tot de numitul Preda Răducu Valentin. Am stat aproximativ 5-10 minute, timp în care am apreciat că bateria s-a mai încărcat, după care am fotografiat fiecare pagină a notei în discuţie. După ce am fotografiat în condiţiile mai sus arătate am pus nota în mapă iar ulterior am pus-o în fişet. Din câte îmi amintesc, nota am pus-o la mijlocul fişetului, pe un etaj inferior. Odată ce am executat fotografierea notei la care am făcut referire, am pus aparatul în punga cu care îl primisem şi am părăsit biroul. Apreciez că această activitate am desfăşurat-o în intervalul orar 16,00 – 16,30”, a mai precizat poliţistul.



În seara zilei de 18 februarie 2013, Manolachi s-ar fi întâlnit cu Preda, căruia i-ar fi dat aparatul foto. „Precizez faptul că, în momentele în care i-am furnizat informaţii numitului Preda Răducu Valentin, am realizat faptul că, acestea ajung şi la Liviu Dragnea. De asemenea, mai ştiam că, Preda Răducu Valentin pe lângă faptul că făcea parte din acelaşi partid cu numitul Liviu Dragnea, era şi prieten cu acesta, lucru pe care îl ştiam chiar de la Preda Răducu Valentin…”, a conchis poliţistul.

„Hai la Minister”

Potrivit actelor DNA, pe 18 februarie 2013, Preda s-a întâlnit cu Manolachi la staţia de metrou Politehnica şi a preluat camera foto. Imediat, la ora 18.48, el i-a transmis lui Dragnea un SMS prin care îi solicita să se întâlnească, motivând că vrea să-i prezinte„ultimele documente din Strategia Dunării”. Vicepremierul l-a contactat telefonic pe Preda, abia la ora 20.32, şi i-a spus că nu se mai pot întâlni în seara respectivă, deoarece tocmai plecase de la Parlament şi urma să meargă la o altă întâlnire. „Vali, n-avem cum să ne mai întâlnim, că acum am scăpat de la Parlament şi merg la altă întâlnire”.Cei doi au stabilit să seîntâlnească a doua zi, la ora 10.00 „Dă-mi un telefon pe la opt jumătate şi poate dai pe la Minister, pe la mine, înainte să mergi la Parlament”, i-a propus Dragnea. Camera cu fotografiile a rămas în permanenţă la Preda. A doua zi, pe 19 februarie 2012, la ora 09.25, Preda şi-a parcat autoturismul în faţa clădirii în care funcţionează Ministerul Dezvoltării Regionale. El a fost oprit de procurori. Asupra sa a fost găsită o sacoşă cu aparatul foto.

Ce era în note

Potrivit rechizitoriului DNA, este vorba de un document clasificat secret de stat, emis de SRI, înregistrat sub nr. 0012176, din data de 25.01.2013, având nivelul strict secret. Documentul era o completare a altor astfel de înscrisuri strict secrete. „În partea introductivă a notei se face referire la SC Tel Drum SA, entitate apropriată martorului Dragnea Liviu Nicolae, beneficiar de avantaje financiare, urmare a unor activităţi frauduloase”, se arată în rechizitoriul DNA.

Ancheta în dosarul 67/P/2012, deschis în baza acestor sesizări ale SRI, mai viza un important personaj din Primăria Alexandria. Era vorba de modul de încredinţare a unor lucrări aferente investiţiei „Reabilitare cartier de locuinţe în zona blocurilor 2000”. Funcţionarii ar fi favorizat Tel Drum. Ancheta privea şi lucrarea „Reabilitarea ştrand Vedea, municipiul Alexandria”. „Astfel, contractul anterior amintit a fost atribuit în mod formal unei societăţi comerciale, pentru suma de 4.815.267 lei fără TVA, însă, în realitate, lucrările au fost efectuate cu personal/utilaje tot de la Tel Drum, au arătat procurorii DNA.

„Ştiam că este membru PSD, că-l ştie pe Mazăre”

Totul începe după ce, din cauza lui Manolachi, procurorii DNA au ratat, pe 28 noiembrie 2012, un flagrant la Valentin-Răducu Preda şi la Tudor Gabriel Bohîlţeanu, fostul consilier al ministrului Transporturilor, Ovidu Silaghi. Poliţistul i-a avertizat pe demnitari printr-un intermediar. După acest eveniment, relaţiile dintre Manolachi şi Preda s-au întărit. Ulterior a urmat episodul cu documentele SRI.



Potrivit propriei mărturii, comisarul –şef Dan- Emil Manolachi a făcut aceste servicii pentru a fi pus şef la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. „De asemenea, tot în cadrul acestor întâlniri, i-am făcut cunoscut numitului Preda Răducu Valentin faptul că aş vrea să mă întorc cu timpul la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa şi că aş viza o funcţie de inspector adjunct, o funcţie de conducere în cadrul inspectoratului anterior amintită”, a explicat poliţistul de ce s-a transformat într-o cârtiţă. Un alt motiv: el avea nevoie de liderii PSD locali, în condiţiile în care partidul era la guvernare şi făcea numirile în Ministerul de Interne.

„I-am spus numitului Preda Răducu Valentin despre această intenţie a mea, întrucât ştiam că este membru al PSD, că îi cunoaşte pe numiţii Mazăre Radu, primarul municipiului Constanţa, respectiv pe numitul Constantinescu Nicuşor, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, oameni cu putere de decizie în judeţ. De asemenea, i-am făcut cunoscută această intenţie a mea, întrucât ştiam că putea să pună o vorbă bună la aceste persoane pentru o eventuală numire a mea în funcţia anterior amintită”, s-a confesat Manolachi.

Un alt motiv pentru care poliţistul scurgea infomaţii era faptul că voia să-şi angajeze cumnata la Arhivele Naţionale. Preda i-a intermediat lui Manolachi o întâlnire cu şeful instituţiei. În plus, i-a promis că va discuta pentru asta cu producătorul general al TVR, Cristian Zgabercea, foştul şef al Dirceţiei Cultură-Constanţa.

Preda l-a „scos” pe vicepremier

Valentin-Răducu Preda a recunoscut la DNA întâlnirile cu poliţistul, mai puţin partea cu Dragnea. „La întrebarea procurorului, menţionez faptul că Manolachi Dan - Emil nu a făcut referire la faptul că societăţile respective au sediul în judeţul Teleorman sau că au legătură cu numitul Dragnea Liviu”, a spus Preda. El a explicat că poliţistul i-ar fi spus despre nişte societăţi comerciale: „Tot el mi-a propus să-i fac rost de un aparat foto pentru a-mi arăta că nu bate câmpii”.

„Cu prilejul acestei întâlniri, numitul Manolachi Dan Emil mi-a spus că a văzut nişte hârtii pe care le-a parcurs foarte rapid însă nu poate să-mi spună cu exactitate ce este consemnat în hârtiile respective. În discuţie făcea referire la nişte societăţi comerciale fără a-mi preciza denumirea acestora. De asemenea, mi-a precizat că, s-ar putea să existe o legătură între aceste societăţi şi lumea politică. În contextul întâlnirii care a avut loc în cursul lunii ianuarie 2013, numitul Manolachi Dan Emil nu mi-a dat nici un fel de document. Numitul Manolachi Dan Emil nu mi-a spus cum va folosi aparatul foto”, a precizat Preda.

Ar fi vorbit despre „Strategia Dunării”

Preda a explicat şi de ce l-a contactat pe Dragnea. „La aproximativ o oră şi jumătate, două, am luat legătura telefonic cu doamna Iulia, secretara domnului Liviu Dragnea (foto), vicepremierul României pentru că a doua zi, în Plenul Parlamentului României aveam o interpelare ce-l viza în mod direct pe domnul Dragnea. De asemenea, mai aveam un subiect de discutat cu domnul Dragnea, foarte importat de altfel, cu privire la Strategia Dunării, sectorul româno-bulgar. Doamna Iulia mi-a răspuns că numitul Dragnea Liviu, este plecat şi că nu ştie când se întoarce. În jurul orelor 22,00, am fost sunat de numitul Dragnea Liviu căruia i-am comunicat că aş vrea să ne întâlnim a doua zi până la ora 10 când începe Plenul, întrucât vreau să-i comunic problemele la care am făcut referire mai sus”, a arătat Preda.

„În jurul orelor 8,30, am plecat de la domiciliul meu cu maşina de serviciu şi am mers mai întâi la birou, la sediul Ministerului Transporturilor. La Ministerul Transporturilor am mers pentru a vedea şi rezolva problemele curente şi pentru a lua nişte materiale pe marginea cărora urma să discut cu Liviu Dragnea şi pe care urma să le prezint şi în Plenul Parlamentului”, şi-a continuat mărturia Valentin Preda.

„Nici măcar nu am verificat conţinutul aparatului foto”

Fostul secretar de stat a explicat şi momentul anterior flagrantului: „De la Ministerul Transporturilor am plecat spre sediul Ministerului Dezvoltării unde urma să mă întâlnesc cu Liviu Dragnea. Cu mine am luat documentele referitoare la interpelările adresate de Parlament şi la Strategia Dunării pe marginea cărora urma să port discuţii cu vicepremierul. De asemenea, am mai luat cu mine sacoşa în care aveam aparatul foto împreună cu accesoriile. Vreau să precizez faptul că, sacoşa cu aparatul foto am luat-o încă din momentul în care am plecat de acasă. Am ajuns la Ministerul Dezvoltării şi în parcare, după ce am staţionat am fost abordat de ofiţeri din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procurorul de caz. În acest context am fost percheziţionat corporal.”.



„În legătură cu aparatul foto care a fost găsit asupra mea, vreau să fac următoarele precizări. Niciodată nu am avut intenţia să înmânez acest aparat foto lui Liviu Dragnea. Mai mult decât atât, menţionez faptul că, nici măcar nu am verificat conţinutul aparatului foto”, a conchis Valentin-Răducu Preda.