Bogdan Alexandru: Prezidiul Academiei a luat decizia concesionării terenurilor către Grivco, era cea mai bună ofertă

Bogdan Alexandru a recunoscut că a participat la două întâlniri ale Partidului Conservator fondat de Dan Voiculescu, dar a precizat că nu avea nicio relaţie cu Grivco şi că se încearcă să se dea o “nuanţă politică” acestui aspect şi să se facă o “legătură”, ceea ce nu este “moral şi etic” la vârsta şi experienţa sa, potrivit News.ro.

Instanţa l-a audiat pe Alexandru în dosarul în care este acuzat pentru modul în care a dat în arendă terenuri ale Academiei Române şi a produs un prejudiciu de aproape 3,8 milioane de euro. Bogdan Alexandru a venit la instanţă într-un scaun cu rotile şi cu o cârjă, dar a ţinut să stea în picioare în timpul declaraţiei.

“În 2006, prezidiul Academiei Române a luat decizia concesionării terenurilor către Grivco, era cea mai bună oferta (…) Ce vină am, ca inculpat în acest dosar, prin faptul că nu am calculat arendă pe o metodologie care nu era proprie mediului privat? Menţionez că valoarea arendei restante, în valoare de 94.000 de lei, este inexactă, deoarece cu un an înainte s-a făcut regularizarea, deoarece s-au dat bani în avans”, a spus Bogdan Alexandru.

În legătură cu contractul de concesiune cu firma Manoleti SRL, Bogdan Alexandru a arătat: “În rechizitoriu se spune că nu aveam dreptul să fac transformare de contract de concesiune. Am aici acordul domnului Haiduc, preşedintele Academiei, şi a secretarului general, sunt trecute în această notă. Acest document nu se regăseşte în dosar, nu înţeleg de ce. Aveam nevoie de cinci milioane de euro împrumut la bancă pentru a accesa fonduri europene pentru staţiunea Greaca”.

El a precizat că a făcut zeci de note către conducerea instituţiei în vederea promovării unei hotărâri de guvern, astfel încât staţiunea de cercetare Greaca să treacă în patrimoniul Academiei.

“La toate aceste zeci de adrese, Academia Română nu a răspuns. Voiam să avem staţiunea Greaca lângă noi. Mai poate fi salvată. Din 2011 trebuia dată o hotărâre de guvern cu preluarea staţiunii Greaca pe lângă Academie”, a adăugat Bogdan Alexandru.

A frecventat întâlniri ale Partidului Conservator

Chestionat în legătură cu relaţia pe care o avea cu Grivco, în condiţiile în care semna în bancă operaţiuni financiare pentru firma lui Dan Voiculescu, Bogdan Alexandru a spus că se încearcă “să se dea o nuanţă politică acestui aspect”.

“În rechizitoriu se arată că am frecventat întâlniri ale Partidului Conservator fondat de Dan Voiculescu. Este adevărat, am fost de două ori, o dată alături de alţi reprezentanţi ai firmei şi a doua oară la Braşov, când am vorbit despre finanţarea agriculturii. Nu aveam nicio relaţie cu Grivco. Această legătură se face şi nu este moral şi etic, la vârsta şi la experienţa mea. Am fost mai puţin de un an administrator la respectiva firma şi mi-am dat demisia după ce a fost semnat contractual cu Grivco. Contractul este semnat întâi de Haiduc şi apoi de mine. Administram SC Centru Pilot de Calificare şi Consultanţă Profesională SRL. Această firma avea acţionar principal pe SC Grivco”, a mai arătat Bogdan Alexandru.

Întrebat de juristul Academiei dacă a avut aprobare din partea forului ca să fie plătite despăgubiri de 150.000 de euro pentru încetarea amiabilă a contractului cu societatea Manoleti, Bogdan Alexandru a spus: “Nu am considerat şi nu consider că aveam nevoie de aprobare”.

Instanţa a stabilit următorul termen în 5 iunie, când vor fi audiaţi cinci martori, printre care şi fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş, care va fi citat în penitenciarul în care execută pedeapsa de şapte ani de închisoare primită în dosarul ICA.