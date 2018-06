Ciucu, după ce Firea a semnat un memorandum de cooperare în turism cu primarii din Braşov şi Constanţa: E nebunie curată

Consilierul mai afirmă, de asemenea, că, în timp ce Constanţa e un oraş bogat, dar plin de corupţie, Braşovul e în asociaţie "doar de poză”.

"Firea anunţă în direct înfiinţarea Asociaţiei Axa de Dezvoltare Braşov-Bucureşti-Constanţa. Fără dezbatere, fără un studiu de oportunitate, aşa, out of the blue (din neant, n.r.)... Privesc cu mare neîncredere acestă nouă construcţie care se adaugă la vreo alte şase-şapte ADI-uri (Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, n.r.) făcute cu primarii PSD din Ilfov, 24 de companii municipale, 56 de instituţii din subordine, şase sectoare cu alte zeci de instituţii şi firme în subordinea acestora”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Consilierul PNL vorbeşte despre „o mafie la PSD Constanţa care şi-a făcut cuib în Primăria Capitalei”, precizând că oraşul este unul cu mulţi bani, dar distrus de corupţie şi incompetenţă, în timp ce Braşovul este în această asociaţie „doar pentru poză”.

Ciucu a adăugat că noua structură nu va atrage turişti, ci doar va toca bani, şi atrage atenţia că această asociaţie este formată din oraşe aflate la mari distanţe între ele

"ŢINEŢI MINTE: nu va face nimic cu această nouă structură, nu va atrage bani sau turişti (şi-a făcut deja firmă de turism!). Va toca doar bani. E nebunie curată: nimeni în lume n-a mai auzit de asociaţii de dezvoltare intercomunitare între localităţi aflate la circa 200-400 de kilometri depărtare!”, conchide Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, primarul Braşovului, George Scripcaru şi primarul Constanţei, Decebal Făgădău, au semnat joi un memorandum de cooperare între cele trei oraşe, urmând să înfiinţeze, totodată, o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul turismului.

Potrivit edilului, prin semnarea acestui memorandum de colaborare şi prin înfiinţarea Asociaţiei, se urmăreşte inclusiv atragerea de fonduri europene pentru proiectele iniţiate în comun.

Cele trei oraşe vor integra Planurile de Mobilitate, de exemplu prin punctele intermodale de transport. O altă modalitate de colaborare se referă la proiecte comune de promovare turistică, prin crearea unor pachete turistice integrate.