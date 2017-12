Şerban Sturdza către Gabriela Firea: Schimbările peste noapte nu duc la nimic bun. Bucureştenii se întreabă unde va fi bulevardul Ion Iliescu, piaţa Şerban Nicolae sau parcul Nicolicea

El îi sugerează Gabrielei Firea, despre care afirmă că deţine titlul de "Naş General al Bucureştilor", ca, "printre eforturile onomastice", să se aplece şi asupra celor "peste 20 de adrese oficiale, rămase fără răspuns, ale OAR Bucureşti", adresate în ultimul an şi jumătate.





Prezentăm integral mesajul adresat primarului Capitalei de către preşedintele filialei Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor de România, Şerban Sturdza:





"Distinsă Doamnă Primar General al Capitalei,





Am remarcat promptitudinea absolută cu care Primăria Bucureştilor a schimbat numele a jumătate din Şoseaua Kiseleff şi al parcului Herăstrău în Mihai I de România. Aşa o grabă, nu s-a mai văzut de la sfârşitul anilor 40 - începutul anilor 50. Atunci când comuniştii au încercat să şteargă vechea istorie şi să denumească locurile după cum devenea cazul. Vedeţi dumneavoastră, doamnă Primar General, chestiunea este că Bucureştii sunt un oraş unde dacă intri cu buldozerul, o păţeşti, într-un final, ca Ceauşescu. Asta este valabil şi pentru buldozerul ideologic. Sau dogmatic. Sau cum vreţi să-i spuneţi. În timp, sper să înţelegeţi.





Dincolo de toate, însă, apare o problemă. Probabil că nu ştiţi, încă, dar a fi bucureştean înseamnă a purta cu mândrie un bagaj de tradiţii care ţin de mentalul colectiv şi care nu se pot şterge peste noapte. Şoseaua Kiseleff rămâne Şoseaua Kiseleff, iar parcul Herăstrău rămâne tot Herăstrău, dincolo de hotărârile de pe o zi pe alta ale Primăriei.





Asta nu înseamnă, însă, că Regele Mihai nu merită să dea numele unui bulevard din Bucureşti (atenţie!, Şoseaua Kiseleff rămâne Şosea, oricât vă luptaţi domnia voastră să o bulevardizaţi). Ba o merită chiar din plin! Aşa cum au meritat-o şi Maniu şi Mihalache. Dar străzile care au primit numele lor au fost construite pe timpul comunismului şi au fost numite în consecinţă. Drept pentru care, bucureştenii au fost foarte receptivi la schimbare. Nimeni nu ţinea foarte mult la numele 1 Mai şi Militari. Dar adoră Herăstrău. Şi Şoseaua Kiseleff. Şi, poate nu puteţi înţelege - asta e, viaţa se vede altfel prin hublou, dar nu vor renunţa niciodată la ele. De ce nu aţi încercat, de exemplu, să schimbaţi numele Şoselei Pantelimon în Bulevardul Regele Mihai?





În plus, nu vreau să mă gândesc ce o fi în Eternitate. Carol I nu are decât un parc, şi este fondatorul României moderne. Ştefan cel Mare nu are decât o şosea, iar Mihai Bravu o şosea şi o piaţetă de trecere. Cât despre Iancu de Hunedoara, are o stradă şi ridică pretenţii asupra Pieţei Iancului. Nici măcar Decebal nu îşi trece în portofoliu mai mult de o stradă. Pe când Regele Mihai are deja un bulevard, o piaţă şi cel mai mare parc al Bucureştiului!





Distinsă Doamnă Primar General, schimbările acestea peste noapte nu duc la nimic bun. Bucureştenii se întreabă, mai mult ca sigur, unde va fi bulevardul Ion Iliescu, piaţa Şerban Nicolae sau parcul Nicolicea - deie Cel De Sus să se întâmple cât mai târziu!





Măcar e bine că aţi renunţat la schimbarea numelui Pieţei Victoriei. Singura legitimitate pe care o aveţi, în acest caz, este să o redenumiţi Piaţa Victoriei Asupra Bucureştenilor.





În final, nu pot decât, totuşi, să mă bucur. Pentru că e mai mult decât evident că aveţi timp şi energie. Dar dincolo de titlul de Naş General al Bucureştilor, la care aspiraţi cu multă îndreptăţire, v-aş rămâne profund recunoscător dacă, printre eforturile onomastice, v-aţi apleca şi asupra celor mai bine de 20 de adrese oficiale, rămase fără răspuns, ale OAR Bucureşti şi care v-au fost adresate în ultimul an şi jumătate".