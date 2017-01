Ion Ungureanu, condus pe ultimul drum

Preotul Petru Buburuz zice că era legat de Ion Ungureanu prin aceleaşi idealuri: neamul şi biserica românească. Ion Ungureanu, fiind ministru al culturii, împreună cu ministrul educaţiei de atunci, Nicolae Mătcaş, au deschis Facultatea de Teologie. În perioada cât Ion Ungureanu a fost ministru s-au deschis primele locaşuri pe care era scris: „parohia ortodoxă română”, susţine Petru Buburuz. Acesta şi-l va aminte pe Ion Ungureanu ca pe „un adevărat fiu al neamului, erou al neamului, înalt, frumos, ca un stejar”.

Deputatul în primul Parlament,

, îşi aminteşte că l-a descoperit pentru prima oară pe Ion Ungureanu pe scena teatrului „Luceafărul”. Colaborarea dintre cei doi a continuat în primul Parlament şi ca membri ai Asociaţiei „Parlamentul 90”. Nicolae Misail nu crede că există un cuvânt în dicţionar care să-l poată caracteriza pe Ion Ungureanu.

Preşedintele Uniunii Cineaştilor din Moldova, Sergiu prodan, l-a cunoscut pe Ion Ungureanu din postura de „ucenic”. „Eu eram ucenicul lui şi el era învăţătorul meu”. Scenaristul se arată scârbit de faptul că există politicieni care fac dividende politice pe românism şi pe anti-românism.

La ceremonia de rămas bun au participat şi demnitari. Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a menţionat că Ion Ungureanu a fost un nume mare, inclusiv printre politicieni. „Un om mare într-o ţără mică”, îl caracterizează preşedintele legislativului, care şi-l aminteşte pe Ion Ungureanu ca fiind cel care a citit Declaraţia de Independenţă în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi ca pe omul care l-a readus pe Ştefan cel Mare în prim-plan.

Şi premierul regretă trecerea lui Ion Ungureanu la cele veşnice. Pavel Filip susţine că Ion Ungureanu a fost mare om de cultură şi un luptător pentru idealurile naţionale. „Moartea nu-l poate învinge, deoarece rămâne opera lui”, a remarcat şeful executivului.

Ministrul Culturii, Monica Babuc, spune că decesul lui Ion Ungureanu este o pierdere irecuperabilă pentru cultura şi cetăţenii moldoveni. Ion Ungureanu a fost un „domn al spiritualităţii de la înălţimea sa domnească”. Valoarea moştenirii lăsate de domnia sa este inestimabilă şi trebuie să avem grijă de această operă, a mai spus Monica Babuc.

Ion Ungureanu s-a născut pe 2 august 1935, în satul Opaci, astăzi în raionul Căuşeni. A studiat filologia la Institutul Pedagogic de Stat ,,Ion Creanga” din Chişinău, urmându-şi vocaţia de artist la Şcoala Teatrală ,,B. Şciukin” din Moscova, de unde a revenit in 1960, la Teatrul ,,Luceafărul”, împreună cu alţi colegi, cu care a scris o pagină de aur în istoria teatrului naţional. În 1958, a debutat în cinematografie, în rolul lui Boris Grădinaru din filmul ,,Când omul nu-i la locul lui”, primul film artistic realizat la studioul ,,Moldova-film”. În total a jucat în 25 de filme produse la ,,Moldova-film” şi la ,,Mosfilm”. A activat în calitate de actor şi regizor la Televiziunea Centrală din Moscova. Ion Ungureanu a participat la evenimentele de renaştere a conştiinţei naţionale, fiind cel c are a dat citirii Declaraţiei de Suveranitate la Marea Adunare Naţionala, iar în 1990 a fost ales deputat în primul Parlament. Între anii 1995-2005 a fost vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale Române, la Bucureşti.

Ca recunoaştere a activităţii sale, Ion Ungureanu a fost apreciat cu titlurile onorifice Maestru Emerit în Arte al Federaţiei Ruse, Artist al Poporului al Republicii Moldova, cu distincţii de Laureat al Premiului de Stat, Cavaler al Ordinului Republicii, titlul onorific Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc.

Cimitirul Central din strada Armenească va fi locul de veci al maestrului.

Nicolae Misail