A fost publicat Regulamentul cu privire la fertilizarea in vitro în baza poliţei

Cuplul sau un membru al cuplului va prezenta personal dosarul spre examinare secretarului comisiei de evaluare. Actele necesare sunt specificate în prezentul proiect de regulament. Membrii comisiei vor fi responsabili de gestionarea şi actualizarea listei de aşteptare.



Procedura de fertilizare in vitro va fi efectuată la una din cele patru clinici private din ţară care prestează astfel de servicii medicale. Este vorba despre Centrul Medical Repromed, Clinica New Med Life, Clinica TerraMed şi Spitalul Internaţional Medpark.



Clinicile urmează să fie contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină. O procedură de fertilizare in vitro va costa 31.729 de lei. Suma nu include costurile pentru medicamentele pe care le va administra pacienta în condiţii de ambulatoriu.



Regulamentul cu privire la prestarea serviciilor de fertilizare in vitro din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală poate fi consultat pe particip.gov.md. Sugestiile şi comentariile cu privire la conţinutul documentului pot fi exprimate până în data de 14 februarie.



Conform statisticilor Centrului „Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală”, în prezent aproximativ 140.000 de cupluri de vârstă reproductivă sunt infertile. În 3.000 de cazuri problema poate fi soluţionată doar prin fertilizarea in vitro.