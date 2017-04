Usatîi, despre iniţiativa lui Dodon de a trece la votul mixt: Anume acest lucru şi-l doreşte Plahotniuc VIDEO

Usatîi îl învinuieşte pe Igor Dodon că ar acţiona în complicitate cu preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, în timp ce Dodon i-ar fi promis în campania electorală că va lupta contra lui Plahotniuc.

„Eu am răbdat, am tăcut şi am înghiţit toate porcăriile pe care le-a făcut Dodon la adresa noastră, fiindcă am fost condus de ideea de a elibera ţara de regimul lui Plahotniuc. Astăzi, Igor Dodon în calitate de avocat al lui Plahotniuc a propus sistemul electoral mixt. El a admis cea mai mare greşeală din cariera sa politică. Faptul că a votat alături de Plahotniuc, faptul că a votat pentru Timofti, e nimic pe lângă ceea ce a făcut azi. Dodon i-a aruncat lui Plahotniuc un colac de salvare pentru a confirma regimul lui Plahotniuc pentru următorii zeci de ani. Dacă nu vom reacţiona în mod urgent, aşa şi va fi, să nu aveţi dubii”, a declarat Renato Usatîi într-o postare pe Facebook.

El a mai adăugat că Dodon ar fi şantajat de către Plahotniuc că democratul îl va supune unui impeachment dacă nu va coopera.

„Igor Dodon spune tuturor, inclusiv partenerilor externi că nu poate face nimic împotriva lui Plahotniuc fiindcă îi va declara impeachment”, susţine Usatîi.

Preşedintele ţării a anunţat marţi, 18 aprilie, în cadrul unui briefing de presă, că există riscul ca proiectul de lege privind trecerea la sistemul electoral uninominal să fie adoptat în Parlament, chiar în timpul cel mai apropiat. Din această cauză, şeful statului a venit cu propria propunere vizavi de această problemă şi anume de a implementa sistemul electoral mixt. Totodată, preşedintele a subliniat că se va opune votului uninominal.



În replică, democraţii au afirmat că în continuare pledează pentru votul uninominal, dar sunt gata să discute şi despre votul mixt.

Amintim că liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anunţat luni, 6 martie, despre iniţierea unei campanii de informare privind necesitatea implementării sistemului electoral uninominal, ce presupune ca toţi deputaţii să fie aleşi nu pe liste de partid, precum este acum, dar pe circumscripţii uninominale. În aceeaşi zi a început o amplă campanie de mediatizare privind necesitatea implementării votului uninominal.

Intenţia lui Plahotniuc de a modifica sistemul electoral a fost criticată de către Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Năstase, Sergiu Mocanu, Vladimir Voronin, Renato Usatîi, Grupul parlamentar Popular European şi chiar colegul de guvernare a democratului, liberalul Mihai Ghimpu. Inclusiv mai multe ONG-uri s-au expus împotriva acestei iniţiative.