Liderul PCRM: Majoritatea clasei politice astăzi este coruptă. Banul e la putere!

Ajunşi în funcţii, aceşti oameni îndeplinesc indicaţiile şefului, dar nu în interesul cetăţenilor şi al ţării. Declaraţiile aparţin fostului preşedinte, liderul Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, care a acordat un interviu pentru IPN, cu ocazia celor 26 de ani de Independenţă a Republicii Moldova.

Fostul şef de stat este de părere că şi alegătorii îşi merită guvernarea. „Şi noi, comuniştii, suntem vinovaţi că nu am explicat suficient alegătorilor ce va urma, deşi le-am spus oamenilor că votează pentru ei, în primul rând. Dar nici noi nu putem fi prevăzători. Cine a ştiut că o să cumpere atâţia deputaţi, că vor fura atâtea miliarde? În primul rând, problema vine de la alegător. El votează nu cum îl duce mintea, dar cine şi cum îi cere. Alegătorul până nu va vota conştient, nu se va schimba nimic, de aceea cei de la guvernare utilizează posibilitatea de a arunca milioane în stânga şi în dreapta la alegeri şi cumpără voturile oamenilor. Ne tăiem singuri creanga de sub noi. Îi cumpără moral şi îi cumpără prin mită până la alegeri şi în ziua alegerilor, şi după”, a opinat politicianul.

Vladimir Voronin consideră că ar fi bine ca omul să conştientizeze că acel buletin pe care îl pune în urna de vot, are o valoare mai mare decât orice sume de bani. Are o valoare pentru el însuşi ca cetăţean pentru următorii patru ani de viaţă. „Cu părere de rău, noi chiar dacă explicăm, vin aceştia care bagă trei-patru sute de lei şi cetăţeanul îşi vinde interesele familiei şi interesele proprii, interesele ţării, iar după aceasta umblă şi boceşte. Am mai declarat şi anterior că dacă s-ar petrece un concurs internaţional la bocete, cu siguranţă, moldovenii ar lua premiul mare: „of, Doamne, ce să fac!”. Şi aşa tot timpul, 26 de ani de „of, Doamne!””, susţine fostul preşedinte.

Liderul PCRM a declarat că noţiunea de „stat acaparat”, care a fost atribuită Republicii Moldova încă acum cinci ani, este valabilă şi astăzi. Ba mai mult, acum se adăugă şi întrebarea „de cine este acaparat?”. „L-a acaparat aceeaşi grupare mafiotică, criminală, care astăzi conduce ţara”, spune politicianul. Potrivit lui, structuri mafiote criminale au fost întotdeauna de la Independenţă încoace: „Guvernarea comunistă a luptat cu ele, mai ales cu acea criminalitate din instituţiile de stat şi a reuşit multe”.

„Această noţiune de „stat acaparat” s-a completat în timp cu noi elemente. Iată au loc alegeri parlamentare, s-au făcut totalizările – un partid a venit în Parlament cu 19 mandate, altul a venit cu 21, adică noi, altul a venit cu 25. Acum acel partid care a venit cu 19 mandate, Partidul Democrat, are majoritatea – peste 50. I-au cumpărat ca pe purcei la piaţă şi aceasta e normalitate? E lege?”, susţine Vladimir Voronin.

„Dar cine şi ce drepturi are astăzi în Moldova? Banul e la putere!“