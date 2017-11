Igor Dodon: Dacă vreţi să schimbăm lucrurile, astăzi aveţi posibilitatea

Şeful statului a menţionat că, faptul că astăzi are loc referendumul, deja este o reuşită.





„Pentru că, în premieră, în 27 de ani de independenţă, chişinăuienii au iniţiat un referendum de demitere, nefiind de acord cu cel care conduce oraşul pe parcursul a mai mult de zece ani. Vor profita chişinăuienii de această ocazie sau nu, vom vedea la sfârşitul zilei. Vreau să îndemn toţi chişinăuienii să ne gândim foarte bine, dacă vreţi să schimbăm lucrurile, astăzi aveţi posibilitatea”, a subliniat Dodon.

„Noi am dat această posibilitate, pentru că am semnat şi eu pentru referendum atunci când a început campania pentru colectare a semnăturilor, când, împreună cu peste 80.000 de chişinăuieni am iniţiat acest referendum”, a declarat Igor Dodon pentru presă la ieşirea din cabina de votare.