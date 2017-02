Igor Dodon, la Teheran, lângă un drapel inedit al Republicii Moldova. Stema ţării a fost lipsită de cruce şi de ramura verde de măslin FOTO

Igor Dodon a plecat vineri, 10 februarie, într-o vizită la Teheran, unde urma să participe la invitaţia preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Şah, Kirsan Ilyumzhinov, la deschiderea Campionatului lumii la şah între femei. Totodată, şeful statului anunţa că va avea mai multe întrevederi cu oficiali de rang înalt din conducerea Iranului, dar şi cu oameni de afaceri din regiune. Din fotografiile postate de Igor Dodon pe pagina sa de Facebook, dar şi din cele postate de Kirsan Ilyumzhinov pe Twitter, observăm că drapelul de stat al Republicii Moldova nu arată precum stipulează Legea privind Stema de Stat a Republicii Moldova, care, de altfel, prevede că Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, conducătorii persoanelor juridice şi persoanele fizice care utilizează sau reproduc Stema de Stat sînt obligaţi să asigure utilizarea corectă, demnitatea şi integritatea acesteia. Deocamdată nu se cunoaşte de ce drapelul Moldovei a fost lipsit de crucea de aur din ciocul vulturului, dar şi de ramura verde de măslin din gheara dreaptă a acestuia. Legea Privind privind Stema de Stat a Republicii Moldova

Articolul 1. Stema de Stat

Stema de Stat a Republicii Moldova (în continuare – Stema de Stat) este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei, al unităţii şi indivizibilităţii Republicii Moldova.

Articolul 2. Descrierea şi imaginea Stemei de Stat

(1) Stema de Stat reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur.

(2) Blazonarea Stemei de Stat este: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur; suport, în spatele scutului: o acvilă (heraldică, cu zborul coborît) naturală (cafeniu castaniu-auriu), ciocată şi membrată roşu, cruciată de aur şi ţinînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur (coupé de gueules et d’azur à un rencontre d’aurochs brochant, accompagné d’une étoile à huit rais entre les cornes, d’une roze héraldique à dextre et d’un croissant contourné à senestre, le tout d’or; support, derrière l’écu: une aigle (héraldique, au vol abaissé) au naturel (brun mordoré), becquée et membrée de gueules, tenant dans son bec une croix d’or, dans sa serre dextre un rameau d’olivier de sinople et dans sa senestre un sceptre d’or).

(3) Imaginea grafică etalon a Stemei de Stat, în versiunile color, alb-negru conturat şi alb-negru haşurat în coduri heraldice, este reprodusă în anexa nr. 1.

(4) Imaginea reprodusă a Stemei de Stat, indiferent de dimensiunile ei, trebuie să corespundă întocmai proporţiilor imaginii grafice etalon.

(5) Recomandările tehnice privind respectarea nuanţelor cromatice la confecţionarea şi reproducerea Stemei de Stat corespund celor stabilite în anexa nr. 2 la Legea nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.

(6) Stema de Stat poate fi confecţionată în orice mod perceptibil vizual, din orice material care nu aduce ofensă acesteia.





Articolul 3. Respectul faţă de Stema de Stat

(1) Cetăţenii Republicii Moldova şi străinii aflaţi în Republica Moldova sînt datori să manifeste respect faţă de Stema de Stat şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acesteia.

(2) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, conducătorii persoanelor juridice şi persoanele fizice care utilizează sau reproduc Stema de Stat sînt obligaţi să asigure utilizarea corectă, demnitatea şi integritatea acesteia.

(3) Utilizarea Stemei de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi profanarea Stemei de Stat prin murdărire, inscripţionare, desenare, aplicare a unor obiecte, ardere, sfărîmare, deteriorare, înlăturare neautorizată, călcare în picioare sau prin alte acţiuni care aduc ofensă acesteia atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie.

(4) Înlocuirea şi distrugerea Stemei de Stat uzate sau deteriorate se fac de manieră ceremonioasă.

(5) Ziua Stemei de Stat se sărbătoreşte la 27 aprilie în Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova.