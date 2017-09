Igor Dodon: Am avut 5 întrevederi cu Putin, dar asta nu înseamnă că politica moldovenească trebuie să fie prorusă

„Noi trebuie să lăsăm lupta geopolitică într-o parte şi să ne ocupăm de problemele noastre pe intern. Personal am relaţii foarte bune cu conducerea Federaţiei Ruse la toate nivelurile. În acest an am avut cinci întrevederi cu domnul Putin, dar aceasta nu înseamnă că politica moldovenească trebuie să fie prorusă”, a declarat Igor Dodon pentru TVR Cluj.

Preşedintele ţării a precizat că „suntem un stat independent, suveran, noi nu trebuie să mergem cu mâna întinsă sau să stăm în genunchi la cineva, nici la cei din Est, nici la cei din Vest”.





„De aceea, eu sunt pentru relaţii bune cu UE, sunt vecinii noştri. Da, cu unele lucruri nu sunt de acord pe care încearcă să ne le impună, în ceea ce ţine de credinţa noastră, în ceea ce ţine de obiceiurile noastre tradiţionale, în ceea ce ţine de unele aspecte economice, ce ţine de comerţul liberalizat, care va permite invadarea pieţei interne cu produse subvenţionate din Europa şi distrug producătorii autohtoni”, a subliniat Dodon.





Pe de altă parte, şeful statului recunoaşte beneficiile relaţiilor cu UE: „Europa ne-a ajutat foarte mult în ultimii ani. Noi am obţinut regimul liberalizat de vize care trebuie să rămână în continuare”.





„Dar, relaţiile bune cu Europa nu trebuie să fie antiruse. De aceea, pe parcursul ultimelor şase luni am reuşit să restabilesc această balanţă în relaţiile externe. Am restabilit relaţiile cu Federaţia Rusă”, a specificat Igor Dodon.





Dodon consideră că guvernării de la Chişinău nu-i este pe plac bunele sale relaţii cu Moscova şi „ei încearcă să provoace Federaţia Rusă. Am avut scandalul diplomatic, când cinci diplomaţi ruşi au fost expulzaţi din Republica Moldova. Avem mai multe mesaje anti-Federaţia Rusă, eu consider că acestea nu vor face bine pentru Republica Moldova.