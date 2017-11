Experţi: Conflictul transnistrean este departe de a fi soluţionat

Oazu Nantoi a remarcat că, la 29 noiembrie 1993, a fost pus în circulaţie leul moldovenesc, iar timp de 24 de ani puterea de cumpărare a leului a scăzut mult mai puţin comparativ cu interesul faţă de conflictul transnistrean. Autorul spune că publicaţia are drept scop resuscitarea interesului în societate faţă de diferendul transnistrean. Or, dacă acesta nu va fi soluţionat, proiectul statalităţii Republicii Moldova nu are viitor.





„Această publicaţie este o încercare de a contribui la stabilirea unei diagnoze corecte la boala statalităţii Republicii Moldova, pe care o numim conflictul transnistrean”, a spus Oazu Nantoi.



Potrivit autorului, redeschiderea podului Gura Bâcului-Bâcioc, dar şi semnarea celor patru protocoale (în data de 24 noiembrie, la Bender, n.r.) nu înseamnă un pas înainte în soluţionarea problemei transnistrene.





„Soluţia viabilă poate fi atinsă atunci când beneficiarii acestui conflict vor fi cetăţenii Republicii Moldova, stabilitatea şi securitatea regională. Deocamdată, beneficiarii sunt alţii. E nevoie de implicarea activă a cetăţenilor. Noi dorim ca societatea să aibă o atitudine critică faţă de activităţile politicienilor şi de scenariile puse la cale”, a declarat Oazu Nantoi.



Iulian Chifu, şi el autor al cărţii, a spus că sunt mai multe elemente care pun piedici în soluţionarea conflictului. Vorbim în special despre prezenţa, fără acordul autorităţilor constituţionale de la Chişinău, a armamentului şi a trupelor străine, elemente care ameninţă securitatea regiunii transnistrene. Potrivit lui Iulian Chifu, Republica Moldova, pentru a se integra în Uniunea Europeană, trebuie să preia controlul asupra regiunii, ceea ce nu se poate încă întâmpla.



Nicolae Chirtoacă, analist politic, a spus că în Republica Moldova clasa politică nu a avut şi nici nu are o viziune de rezolvare a conflictului transnistrean. Redeschiderea podului şi semnarea protocoalelor nu vizează elemente de strategie.





„Separatismul transnistrean ne creează mari probleme, este cel mai mare pericol militar pentru Moldova. Această carte ne învaţă să gândim strategic. O altă cale pentru soluţionarea problemei nu este decât reintegrarea teritorială”, a remarcat analistul.



Anatol Ţăranu, analist politic, a opinat că premise pentru a soluţiona conflictul transnistrean nu există. Acţiunile din ultima perioadă nu vor deschide calea spre aprofundarea discuţiilor, rezolvarea problemelor existente între cele două maluri ale Nistrului şi, eventual, rezolvarea conflictului.



Careta „România şi Republica Moldova la confluenţa dosarului transnistrean. Cooperarea societăţii civile: Coaliţia „Liniile Roşii”” a fost tipărită cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din România.