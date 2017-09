Dodon acuză Guvernul că ar fi blocat vizita sa la ONU: Eu nu am fost informat. Era logic ca preşedintele să meargă la New York

„Eu nu am fost informat despre invitaţia care, de obicei, vine pe numele şefului statului. Asambleea anuală a ONU, care are loc de obicei în septembrie, la New York, invitaţi sunt şefii de state. Aţi văzut că în mare parte vin şefii de state. Guvernul, prin Ministerul de Externe, a blocat ca această informaţie să ajungă la Preşedinţie, pentru că era logic ca preşedintele să meargă. Din nou, un element care nu ne face faţă nouă ca ţară”, a declarat Igor Dodon joi, 21 septembrie, într-o ediţie specială la AccentTV.

Şeful statului a încercat să explice de ce Guvernul a recurs la acest gest. Potrivit lui, guvernarea a vrut să utilizeze „această platformă pentru a-şi promova mesajele, imaginea ş.a.m.d.”.

„Această abordare nu este corectă. Eu am spus de mai multe ori, vă place sau nu de Dodon preşedinte, nu mă interesează. Voi trebuie să respectaţi instituţia prezidenţială, eu respect instituţia parlamentară, eu respect instituţia guvernamentală, pentru că acestea sunt instituţii de stat”, a menţionat preşedintele.

Dodon susţine că Guvernul nu este la prima experienţă de acest gen.

„De exemplu, întrevederea cu doamna Mogherini de la Teheran, Ministerul de Externe a încercat să o blocheze. Acum am iniţiat pregătirile pentru vizita mea la Bruxelles, din nou, au fost unele încercări să ne blocheze. Eu înţeleg că ei se tem, de aceea ca Dodon să nu spună lucrurilor pe nume, dar lucrul ăsta se va întâmpla inevitabil”, a precizat Igor Dodon.

Amintim că Republica Moldova este reprezentată la lucrările sesiunii a 72-a a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care se desfăşoară la New York, în perioada 19 – 22 septembrie curent, de către premierul Pavel Filip, ministrul de Externe, Andrei Galbur, dar şi viceministrul de Externe, Lilian Darii.