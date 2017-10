Dezbatere: Şi-a depăşit sau nu Curtea Constituţională limitele de drept în cazul Dodon-Sturza?

Componenţa actuală a Curţii Constituţionale a depăşit limitele constituţionale. Ea nu trebuia să adopte hotărârea privind exercitarea temporară de către preşedintele Parlamentului sau premier a interimatului funcţiei de preşedinte al ţării pentru a emite decretul de numire a ministrului Apărării. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la NTV Moldova, transmite IPN.

Deputatul PSRM Vlad Batrîncea a declarat că această Curte Constituţională a depăşit limitele constituţionale şi normele de drept. Magistraţii au demonstrat că servesc Partidului Democrat, că sunt controlaţi politic. „Aceşti oameni rescriu textul Constituţiei, ei fac unele concluzii pretenţioase reieşind din unele preambuluri care nu există în legea supremă”, spune Vlad Batrîncea.

Politologul Zurab Todua spune că, prin decizia ei, Curtea Constituţională a agravat situaţia şi a dus în impas încă mai mult situaţia privind numirea ministrului apărării. În opinia politologului, Curtea nu trebuie să se ocupe de aşa ceva. „Curtea Constituţională în celelalte state nu interpretează Constituţia, nu adoptă decizii care în unele părţi înlocuieşte legea supremă sau o completează, peste tot Înalta Curte pur şi simplu verifică corespunderea proiectelor de legi adoptate de Parlament cu textul Constituţiei”, spune Zurab Todua.

Decizia CC este „în albia constituţionalităţii“

Decizia Curţii Constituţionale privind numirea ministrului apărării de către preşedintele Parlamentului sau de către premier este în albia constituţionalităţii. În acest caz, preşedintele Igor Dodon, refuzând să semneze decretul de numire a lui Eugen Sturza în această funcţie, a făcut abuz de putere. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Fabrika” de la Publika TV, transmite IPN.

Vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe, Victor Juc, a afirmat că dispozitivele pe care le-a dat Înalta Curte sunt absolut în albia constituţionalităţii şi reflectă un înalt grad de măiestrie a magistraţilor. „Preşedintele Republicii Moldova nu a fost demis, nu a fost suspendat prin impeachment, ci a fost declarat în incapacitate de a-şi exercita atribuţiile în raport cu numirea ministrului apărării, Eugen Sturza. Este un caz absolut aparte şi nu ţine de alte cazuri care ar putea apărea într-o dispută instituţională între Guvern sau Parlament, pe de o parte, şi Preşedinţie, pe de altă parte”, a declarat Victor Juc.

Analistul politic Anatol Ţăranu, a menţionat că acest conflict dintre preşedinte şi guvernare a fost inventat. Înalta Curte încă la începutul anului 2017 a emis un aviz care i-a uşurat situaţia preşedintelui în ceea ce priveşte numirea ministrului apărării, a spus că preşedintele are posibilitatea o dată să respingă propunerea venită din partea Guvernului. „Preşedintele Igor Dodon a făcut abuz de putere. El şi-a arogat un drept pe care nu-l are. Refuzând să semneze a doua oară decizia Guvernului, el practic şi-a arogat un drept pe care nu-l are. Şi atunci mă întreb cine a uzurpat puterea?”, spune Anatol Ţăranu.

Curtea Constituţională a decis vineri, 20 octombrie, că preşedintele Parlamentului sau premierul va exercita temporar interimatul funcţiei de preşedinte al ţării pentru a emite decretul de numire a ministrului apărării. Având în vedere că preşedinte a refuzat în mod deliberat îndeplinirea obligaţiei constituţionale de numire a candidaturii propuse repetat de către premier în funcţia de ministru al apărării, acesta se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţia în cauză, ceea ce justifică instituirea interimatului pentru asigurarea exercitării acestei obligaţii constituţionale.