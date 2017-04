Decretul lui Dodon de organizare a unui referendum, contestat de liberali la Curtea Constituţională

Potrivit liderului PL, Mihai Ghimpu, Parlamentul este cel care decide dacă referendum poate avea loc sau nu. Totodată, ar fi nevoie de avizul Guvernului în acest sens.

Ghimpu consideră că cele patru întrebări supuse referendumului, de asemenea sunt nelegale.





Un preşedinte care are atribuţii zero, doar emite decrete de decorare a cetăţenilor, nu poate să ceară dreptul de a dizolva Parlamentul, fiindcă actul guvernării şi-l asumă majoritatea parlamentară. Şi atunci cînd tu nu faci nimic decât declaraţii populiste, se întreabă pentru ce doreşti să dizolvi Parlamentul? Doar pentru faptul că majoritatea parlamentară are alte viziuni şi nu coincid cu ale preşedintelui?”, a declarat Ghimpu.

Amintim că Igor Dodon a semnat marţi, 28 martie, un decret privind organizarea unui referendum republican consultativ. Întrebările supuse referendumului iniţiat de Dodon sunt: Susţineţi abrogarea legii care pune miliardul furat pe spatele cetăţenilor? Susţineti acordarea drepturilor suplimentare pentru preşedintele Republicii Moldova de dizolvare a Parlamentului şi anunţarea alegerilor parlamentare anticipate? Susţineţi reducerea numărului de deputaţi în Parlament de la 101 la 71? Susţineţi studierea în instituţiile de învăţământ a Istoriei Moldovei?

Comisia Electorală Centrală a oferit un cost esimativ al referendumului, afirmând că ar fi vorba de circa 75 de milioane de lei.