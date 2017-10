Corneliu Ciurea: Numirea ministrului Apărării este o mică victorie politică a PPEM

Corneliu Ciurea consideră că este vorba de subiecte de politică externă, de exemplu, chestiunea neutralităţii şi colaborarea cu Alianţa Nord-Atlantică. Potrivit lui, statele lumii sunt foarte atente la acest minister.

„De exemplu, Igor Dodon a vrut să aibă la minister nu atât un militar, cât pe domnul Gaiciuc, care este un adept convins al neutralităţii pe viaţă şi chiar dacă a fost ambasador la NATO, nu este un amic convins al acestei structuri militare”, spune Corneliu Ciurea.

Potrivit lui, numirea lui Eugen Sturza în funcţia de ministru este o mică victorie politică din partea popular-europenilor, care în fond sunt favorabili cooperării cu NATO.





Comentatorul politic Victor Ciobanu este de părere că aşa-zisa criză care s-a produs în jurul numirii ministrului Apărării a însemnat o tentativă a preşedintelui Igor Dodon de a-şi salva onoarea după ce a fost privat de toate pârghiile din domeniul de organelor de forţă. În opinia lui, experienţa lui Eugen Sturza este mult prea mică având în vedere studiile şi două posturi de consilier.



Ion Ranga, membrul Partidului Popular European din Moldova, susţine că domeniul apărării este cel în care în ultimii 25 de ani s-a făcut cel mai puţin, iar Eugen Sturza vine cu expertiza şi experienţa necesară şi ştie exact ce are de făcut. „Noi vom începe cu amplificarea cooperării cu partenerii noştri internaţionali: SUA, NATO, UE pentru că am văzut în ultimele luni că am pierdut câteva oportunităţi”, spune Ion Ranga.



Eugen Sturza a fost învestit în funcţia de ministrul al Apărăii marţi, 24 octombrie, după semnarea decretului de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, care, pentru acest caz, a executat temporar interimatul funcţiei de şef de stat.