Unul dintre avocaţii lui Veaceslav Platon, prins în stare de ebrietate la volan VIDEO

Potrivit publika.md, este vorba de Eduard Rudenco. Acesta a fost oprit de poliţişti în timp ce se întorcea de la o recepţie.

„Automobilul dat avea un mers neuniform pe benzi, un automobil de model BMW a fost stopat pe Dacia 38, ne-am apropiat, ne-am prezentat conducătorului, i-am explicat motivul stopării, în timpul discuţiei s-a simţit miros puternic de alcool”, a declarat inspectorul INP Igor Ursan pentru PublikaTV.

În urma verificărilor s-a constatat că în aerul expirat concentraţia alcoolului depăşea de două ori limita admisă, adică 0,31 miligrame pe litru.

Avocatul lui Veaceslav Platon ar fi recunoscut că a băut înainte să urce la volan.

„Am băut fix două şampanii atâta tot. Am fost cu încă o persoană care este colega mea. Am fost mai multe persoane acolo, pur şi simplu am dus-o până acasă”, a afirmat Rudenco.

Pentru că a condus în stare de ebrietate avocatul riscă să rămână fără permis. El riscă şi amendă de până la 25 de mii de lei.