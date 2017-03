Creşte numărul de abonaţi la serviciile de Internet

FOTO The Tepegraph

Potrivit datelor colectate de la 83 de furnizori ai serviciilor de Internet fix, creşterea numărului total de abonaţi a fost înregistrată datorită majorării numărului de utilizatori conectaţi la reţea prin fibră optică (FTTx - Fiber to the premises). Numărul acestora a sporit timp de un an cu circa 25,9 mii (+9%). Totodată, numărul abonaţilor conectaţi la reţea în baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber Line), prin cablul coaxial (DOCSIS) şi în baza altor tehnologii a scăzut.

Datele statistice mai arată că timp de un an rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix la 100 de locuitori ai republicii a crescut cu 0,7 puncte procentuale şi a ajuns la 15,7%.

În comparaţie cu anul 2015, volumul total al vânzărilor pe acest segment de piaţă a sporit cu 5,2% şi a însumat peste 1,1 miliarde de lei. Cele mai mari creşteri ale vânzărilor de servicii de Internet fix au fost înregistrate de Sun Communications şi Moldtelecom.

Vânzările primei companii au sporit cu 20% şi au însumat circa 58,4 mln lei, iar ale celei de-a doua companii au crescut cu 6,6% şi au totalizat peste 714,1 mln lei. În acelaşi timp, veniturile provenite din vânzarea serviciilor prestate de compania Starnet Soluţii au scăzut cu 5,7% şi au însumat 223,4 mln lei. Volumul cumulativ al vânzărilor realizate de ceilalţi 80 de furnizori de servicii de acces la Internet fix a alcătuit peste 109,3 mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile respective a crescut cu 0,7% şi a însumat 169,4 lei.