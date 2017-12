Anişoara Loghin a prezentat ultimul buletin de ştiri de la ProTV. Cum şi-a luat rămas bun de la telespectatori VIDEO

„Doamnelor şi domnilor, jurnalul se încheie aici. A fost, de atlfel, ultimul jurnal pe care am avut onoarea să vi-l prezint. Vă muţtumesc din suflet pentru fiecare clipă de atenţie. Cu bune, cu rele, au fost câţiva ani memorabili petrecuţi aici, la ştirile Pro TV, ani în care am crescut, am învăţat, ani care m-au format ca personalitate. Vă urez o seară frumoasă şi sărbatori fericite. La revedere!”, acestea au fost ultimele cuvinte rostite de către Anişoara Loghin la finalul buletinului de ştiri.

Potrivit ProTV Chişinău, Anişoara Loghin şi-a început cariera la ProTV în anul 2010, în calitate de reporter. Pe parcursul câtorva ani, a fost reporter pe domeniul politic şi economic.

În 2012, Anişoara Loghin a devenit prezentatoare de ştiri, iar primele jurnale au fost cele de la ora 22.30, după care a început să prezinte jurnalul de la ora 17:00.

Din toamna acestui an, a prezentat şi ştirile de la ora 13:30.

Amintim că o altă prezentatoare a ştirilor ProTV Chişinău Speranţa State a anunţat vineri, 27 octombrie, că pleacă din televiziune. După o experinţă de şapte ani în echipa ProTV, jurnalista a decis că trebuie să facă o schimbare.