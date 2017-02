Omagiu pentru 546 de copii fără morminte. „Credeau că merg să facă duş. N-a fost apă, ci gaz“

Adler, Aron, Blau, Berger, Fried, Stern... sunt doar câteva din cele peste 200 de familii din Şimleu Silvaniei care şi-au pierdut copiii în timpul Holocaustului. În total, 546 de copii cu vârste sub 16 ani, trimişi, în iunie 1944, din Ghetoul Cehei spre Auschwitz, şi pentru care lagărele de exterminare le sunt cimitir.

În memoria lor, în curtea Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord a fost montată o placă din granit de mari dimensiuni, pe care sunt trecute numele tuturor familiilor de evrei ai căror copii au fost ucişi de nazişti, precum şi numărul copiilor pe care i-au pierdut.



"În zona Şimleului Silvaniei, exista o comunitate importantă de evrei. Din păcate, minţi bolnave au trimis în ghereale morţii 546 de copii evrei. Pe acest memorial sunt numele tuturor celor care au decedat în perioada pe care nu vrem să ne-o amintim, dar pe care nu trebuie să o uităm", menţionează primarul din Şimleu, Septimiu Ţurcaş.

Lista nu este un definitivă, ea rămânând deschisă pentru completare cu numele copiilor din alte părţi ale judeţului omorâţi în Holocaust. "Aici ne plângem martirii... copii care au fost împuşcaţi, înecaţi, gazaţi sau otrăviţi, copii care nu au morminte", spune, la rândul său, Dan Has, preşedintele Comunităţii Evreilor Zalău.



Printre cei morţi se numără şi Adalbert Berkovits, un băieţel de doar cinci ani, deportat la Auschwitz în 27 mai 1944, împreună cu mama şi cu sora lui, Elly Berkovits Gross, atunci în vârstă de 15 ani. Elly a supravieţuit Holocaustului, s-a mutat în 1966 în SUA, însă nu a uitat niciodată de locurile natale. A revenit aici de mai multe ori după Revoluţie pentru a vorbi despre drama celor deportaţi. Cu prilejul vizitei făcute în 2014, ea mărturisea că a trăit aproape un an în lagăr convinsă că îşi va vedea, până la urmă, fratele şi mama. Din nefericire, s-a înşelat.

"Când am coborât din vagonul care ne-a dus la lagărul de la Auschwitz II-Birkenau, morţii, un copil născut în timpul călătoriei, mama lui şi cei care nu puteau umbla au fost aruncaţi într-o căruţă trasă de bărbaţi cu haine în dungi. Zona era înconjurată cu sârmă ghimpată, bărbaţii strigau, câinii lătrau. Am văzut coşuri din care ieşea fum şi flăcări roşii câteodată. Aerul era plin de fum gros. Nu se vedea cerul, era ca o ceaţă şi mirosea a cauciuc ars. Din depărtare am auzit muzică simfonică. Am fost despărţiţi în două grupuri: mamele cu copiii şi fetele mai tinere într-o parte, bărbaţii în vârstă cu băieţii mai tineri într-o altă parte. În ultimul moment, un ofiţer îmbrăcat bine, cu mănuşi albe, a făcut un semn şi atunci un soldat m-a împins către grupul de bărbaţi. Am fugit şi i-am făcut semn mamei cu mâna şi ultima dată i-am văzut în viaţă. Mai târziu, după război, am aflat că au fost gazaţi",