Olimpic, şef de promoţie şi instructor de majorete. Secretele unui tânăr hotărât să exceleze

Studiul aprofundat, perseverenţa, pasiunea, încrederea în propriile puteri şi o foarte bună organizare a timpului sunt doar câteva dintre elementele care stau în spatele reuşitelor de care se bucură George Nicola, un tânăr absolvent al Colegiului Naţional "Silvania" Zalău.

Pasionat nu doar de istorie, ci şi de dans, adolescentul a excelat în ambele domenii. Cu o prezenţă constantă în ultimii cinci ani la Olimpiada Naţională de Istorie, George a dovedit că munca asiduă şi ambiţia sunt cheia succesului. Aşa se face că menţiunea obţinută în clasa a VIII-a la Naţionala de Istorie s-a "transformat" în clasa a XII-a în premiul I: "Mă bucur că am reuşit să păstrez tradiţia de la CNS în obţinerea premiilor la etapa naţională a Olimpiadei de Istorie, iar rezultatul din acest an poate fi considerat o încununare a activităţii mele de olimpic, pe care am dorit-o foarte mult".

"Istoria este o provocare competitivă"

Despre pasiunea pentru istorie, tânărul spune că a început în perioada copilăriei, când era fascinat de misterioasele civilizaţii antice, în special de cea egipteană. "Cu timpul, pasiunea pentru trecut m-a făcut să înţeleg lumea de astăzi cu toate coordonatele ei, să pot realiza asocieri între momente istorice. Începând cu şcoala gimnazială, istoria a devenit atât o materie de bază în programul meu de studiu, cât şi o provocare competitivă", spune George, adăugând că un rol definitoriu în dezvoltarea lui ca olimpic, ca elev competitiv şi ca om l-au jucat profesorii pe care i-a avut la clasă în toţi aceşti ani.

În opinia sa, un elev care doreşte să facă performanţă nu trebuie să se limiteze la studiul manualului şcolar, ci să aprofundeze prin lectură intensă. "Desigur, manualul reprezintă un instrument auxiliar, care oferă câteva repere referitoare la o temă istorică, dar ca să îşi însuşească aceaste concepte, elevul are nevoie de mai multe informaţii pe baza cărora să se poată face asocieri între evenimente, să se stabilească raportul cauză-efect, să se poată observa evoluţia logică şi cronologică a istoriei. Evident, aici intervine şi preofesorul care, cu cât are mai multe pretenţii de la elevi, cu atât aceştia înţeleg mai bine fenomenele istorice", punctează George Nicola. Acesta consideră că istoria, ca materie şcolară, poate impune informaţii din diverse arii culturale, pe care tânărul elev le poate dobândi, de la diplomaţie, artă şi economie, la domeniul ştiinţelor sociale ori literatură.

Probleme sistemului de învăţământ

Referindu-se la sistemul de învăţământ din România, zălăuanul este de părere că nu încurajează performanţa în activitate, "un lucru nefavorabil progresului pe care mulţi oameni îl doresc". Printre principalele probleme cu care acest sistem se confruntă el aminteşte programa stufoasă, lipsa orelor necesare de educaţie fizică sau dezinteresul unor elevi faţă de şcoală. Totuşi, numărul elevilor cu potenţial nu este deloc de neglijat, motiv pentru care, consideră absolventul, "statul ar trebui să se orienteze spre instituţiile unde se face performanţă în activitate, să le finanţeze şi să impună alte oportunităţi pentru elevii care privesc şcoala drept o simplă instituţie.

Deşi a dedicat o mare parte din timp studiului istoriei, George nu şi-a neglijat hobby-ul. Practică dansul din copilărie, considerându-l un model de comunicare fără cuvinte. "Încă din copilărie părinţii mei au dorit ca eu să fac un sport, iar importanţa acestui lucru am conştientizat-o pe parcursul anilor. Chiar dacă sportul meu preferat este gimnastica prin spiritul ei competitiv şi prin efectul pe care îl asupra publicului, neavând un centru pentru acest sport în apropriere, am început să practic dansul. Am continuat să mă perfecţionez, să îmi doresc să cunosc cât mai multe stiluri, să obţin performanţă în ceea ce fac", explică tânărul.

A urcat echipa de majorete pe prima treaptă a podiumului naţional

De aici până la a deveni instructor naţional de majorete, în 2015, a fost doar un pas. Acest lucru i-a permis să antreneze mai multe echipe de majorete, iar seriozitatea şi priceperea de care a dat dovadă i-au fost răsplătite. În 2016, sub coordonarea lui, echipa Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Lazăr" din Zalău a câştigat locul I la etapa naţională la secţiune hobby junioare, iar la probele individuale, reprezentante ale formaţiei au cucerit medalii de bronz ori menţiuni. Anul acesta s-a ocupat de echipa de majorete a Clubului Sportiv Terra Kid, junioarele care au concurat la secţiunea hobby urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. În plus, la individual majorete tradiţional, reprezentanta echipei pregătite de licean a câştigat premiul II, iar la duo majorete tradiţional, locul IV.

"Am dorit să le impun fetelor pe care le-am antrenat şi le antrenez acel sentiment al competiţiei, al dorinţei de autodepăşire, al progresului şi al obţinerii performanţei. Am ales această ramură sportivă din două motive: acest sport poate fi considerat un brand pentru oraş prin rezultatele aduse de-a lungul anilor şi pot să spun că deţin cunoştinţele necesare de a îmbina mai multe stiluri de dans într-o coregrafie pe care majoretele să o execute", afirmă George.

Deşi recunoaşte că îi este destul de greu să îşi împartă timpul pentru a se dedica tuturor activităţilor care îi fac plăcere, absolventul nu o neglijează pe niciuna: "Fiecare domeniu în care doresc să obţin rezultate reprezintă pentru mine o provocare. Îmi dau seama că tot ceea ce fac necesită multă muncă şi responsabilitate, dar acestea mă motivează să continui obţinerea performanţelor şi să îi inspir pe alţii în acest traseu".

George, care a terminat liceul ca şef de promoţie, cu media 9,99, îşi doreşte să studieze Dreptul la o universitate din România.

Vă mai recomandăm:

Profesorul specializat în „producţia“ de olimpici la Informatică: „Secretul stă în calitatea elevilor în general“