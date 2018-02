Top 10 bancuri cu tineri căsătoriţi. Cum pot fi speriaţi groaznic doi însurăţei în ziua nunţii

1. Tânără soţie către soţ:

– Eu ştiu să gătesc bine doar prăjitura şi peştele.

– Nu-ţi face griji, cu timpul vei învăţa. Însă acum, spune-mi ce este în farfurie: prăjitură sau peşte?

2. La starea civilă, departamentul Căsătorii, ofiţerul de serviciu se adresează viitoarei mirese:

– Domnişoară , vă rog să nu mai veniţi cu domnul în aşa stare… E a patra oară luna asta când vine beat mort…

– Îmi cer scuze,… Dar când îi treaz, nu vrea să mai vină …

3. Mama îşi întreabă fiica proaspăt căsătorită:

– Cum te tratează soţul tău?

– Foarte bine mamă, îmi cumpără tot ce îi cer!

– Înseamnă că ceri puţin…

4. Cum pot fi speriaţi tinerii însurăţei

O pereche de tineri proaspăt căsătoriţi ieşeau din biserică. Doi băieţei stăteau şi se uitau la ei. Unul îl întreabă pe celălalt:

– Pe ăştia vrei să îi sperii?

Celalalt răspunde:

– Da!

Se ridică băieţelul şi începe să alerge spre mire:

– Tatăăă!!!

5. După ce a oficiat o căsătorie, preotul îşi continuă predica, dând sfaturi tinerilor căsătoriţi:

– Iar soţia are datoria de a-şi urma, în viaţă, tot timpul soţul.

Tânăra soţie mărturiseşte:

– Nu cred c-am să pot, părinte! Este curier la poştă.

6. O pereche de proaspăt căsătoriţi la masă:

– Iubitule, nu o să îţi vină să crezi dar această ciorbă am prăjit-o singură!

7. Tineri căsătoriţi:

– Draga mea eu am regulile mele. Dimineaţa la ora 8 să fie micul dejun gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. La ora 13 să fie prânzul gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Cina sa fie pregătită pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Ai înţeles?

– Da, am înţeles. Am şi eu o singura regulă: luni, miercuri şi sâmbătă fac sex, indiferent dacă eşti acasă sau nu…

8. ‎- Iubito, am o problemă…

– De câte ori să-ţi spun? Acum suntem căsătoriţi, nu mai vorbim la singular, ce e al meu e şi al tău.

– Bine… secretara noastra a rămas însărcinată…

9. O familie de tineri căsătoriţi merge în vizită la nişte prieteni

O familie de tineri merge în vizită la nişte prieteni mai în vârstă.

Se pun la masa sa manance. Batranul ii zice sotiei:

- Luceafărul meu, adu felul întai.

După ce termina batranul zice:

- Frumoasa mea, adu felul doi.

După ce termină, bătranul îi zice soţiei:

- Iubirea mea, adu desertul.

După masa femeile merg la bucătarie iar bărbaţii rămân singuri.

Tânărul îl intreabă pe bătrân:

- Cum de reusesti dupa atatia ani sa-i spui cuvinte asa frumoase?

- Să mor de mai ştiu cum o cheama.

10. Soţia tremura sub plapumă

- Iubitule, murmură ea, cand eram mica si tremuram, mama mă lua în braţe şi mă încălzea.

- Ei, şi? Doar nu vrei să mă duc în miez de noapte s-o aduc pe mama ta...