Proiectul inedit iniţiat de un reputat academician pentru elevii satului natal din Vaslui

La sfârşitul săptămânii trecute, Ionel Miron a fost prezent la Ivăneşti unde a fost inaugurat cel mai nou dintre proiectele sale: o seră şcolară pentru elevii din sat.

Cu sprijinul autorităţilor locale, academicianul Miron a înfiinţat un solar, unde elevii şcolii din sat vor învăţa să-şi petreacă timpul într-un mod constructiv descoperind plantele. Copii le-au plantat deja şi vor urmări dezvoltarea fiecărei plante.

”Nu ne vom opri doar la studiul lor, ci vom continua cu comparaţia dintre apa vie care există în produsele de la legume şi apa vie din grâu. Ei vor veni în fiecare zi la solar, vor observa plantele, îşi vor face calendarul lor şi apoi vom trage concluziile”, a explicat directorul Şcolii Ivăneşti, Iulia Neamţu.





”Acest proiect a fost posibil datorită spiritului de creativitate şi noutate pe care le-am găsit la şcoala din sat. M-am bucurat de această disponibilitate a şcolii şi evident a Consiliului Local, care a contribuit şi el la amenajare, alături de câţiva dintre noi care am şi sponsorizat o parte din activitate.Ideea acestei amenajări este de a asigura fiecărui elev un dialog cu o fiinţă vie, de data aceasta plantă, atât în cultura de legume, cât şi în cultura ierbii de grâu. În competiţia cercetărorilor, de a descoperi principiile cele mai bune pentru sănătatea noastră, se consideră că şi iarba de grâu ar putea oferi un randament superior la ceea ce gustăm noi zi de zi , legume şi fructe”, a precizat Ionel Miron.

Ionel Miron (foto jos) s-a născut în localitatea Ivăneşti, în urmă cu 82 de ani, a urmat cursurile şcolii primare şi a revenit ca profesor debutant la Şcoala Ivăneşti în anul 1957. De atunci, doctorul în biologie s-a făcut imediat remarcat, obţinând 23 de premii, diplome şi medalii pentru invenţii, din care 12 de aur. Dintre invenţiile sale amintim ferma de creştere dirijată a păstrăvului pe lacuri montane şi construirea batiscafului de la Bicaz, cu care a obţinut un record european, explorând subacvatic timp de 36 de zile la 10 metri adâncime în Lacul Bicaz.

”Noi nu putem decât să fim alături de domnul profesor, pentru că avem nevoie de astfel de oameni în comunitate. Elevilor trebuie să le arătăm şi altceva în afară de ce se învaţă la orele de curs. Noi toţi avem ce învăţa de la domnul profesor Ionel Miron. Domnia sa ne-a molipsit cu puterea de muncă şi vitalitatea sa, copiii sunt super încântaţi că au ce învăţa de la o asemenea personalitate. Fiecare copil şi ales câte o plantă de care se ocupă şi domnul profesor le spune şi le explică ce înseamnă de la momentul în care este plantatată, până se obţine producţia”, a declarat primarul comunei Ivăneşti, Vasile Novac.

Profesorul Miron este nelipsit de la evenimentele organizate în satul natal, afirmând că a avut norocul ca pe aceste meleaguri să se bucure de cea mai fericită copilărie pe care şi-o putea imagina.

“Am fost 5 copii la părinţi, iar timpurile copilăriei noastre au fost cu mult diferite faţă de cele pe care voi le trăiţi acum. De asta le voi purta tot timpul o profundă recunoştiinţă părinţilor mei pentru tot ce mi-au oferit. Cu timpul am revenit la şcoală cu gândul ca să încerc să redau bucuria elevilor de aici de a redescoperi alte locuri, alte scenarii de viaţă. De aceea am organizat o şcoală de vară, cu care am ajuns la a şasea ediţie, iar grupul de elevi cu care participăm, de fiecare dată alţii, pot observa diferite aspecte din ecologie, natură, la Bicaz sau la diferite ferme piscicole din zonă”, a declarat Ionel Miron, care în ultimii ani s-a implicat activ susţinerea educaţiei la şcoala din Ivăneşti.