Olimpică din Vaslui, studentă la una dintre cele mai mari universităţi din lume: „Colegii mă întrebau dacă ne învaţă în România să pilotăm şi avioane“

Originară din Vaslui, Mădălina Tudorache a fost elevul model pentru învăţământul vasluian. Olimpică ani la rând la fizică, a absolvit ca şefă de promoţie, cu 10 pe linie, Şcoala Gimnazială ”Alexandra Nechita” şi Liceul ”Mihail Kogălniceanu”.

În prezent, Mădălina Tudorache este studentă la una dintre cele mai prestigioase universităţi ale lumii, Imperial London, unde studiază fizica.

Studioasă şi ambiţioasă, Mădălina, spun foştii ei profesori, ar fi putut face carieră în orice domeniu, însă a ales fizica, fiind pasionată de această ramură.

”Mi-a plăcut ceea ce făceam şi de aceea am investit mult timp şi efort, în special în fizică, dar şi în alte materii precum matematica, chimia, biologia. Eu personal nu am simţit niciodată răutăţi de tipul ”tocilara”, probabil şi datorită cadrului în care am învăţat, într-un liceu competitiv şi într-o clasă care facea performanţe, fapt care mă încuraja să dau ce-i mai bun”, povesteşte Mădălina..

Este convinsă că foştii ei profesori de fizică, Dyana Cruceanu şi Catalin Ignat, au contribuit decisiv în alegerile privind viitorul.

”În clasa a 7 a, doamna profesoară de fizică Dyana Cruceanu m-a întrebat dacă vreau să rezolv câteva probleme de fizică, suplimentare. Nu aveam de gând să le rezolv, dar tata le-a găsit şi a propus să le rezolvăm împreună. Mi-a plăcut foarte mult să le rezolv şi am început să le fac singură după aceea. Astfel, am realizat nu numai că îmi plăcea fizica, dar mă şi pricepeam la ea”, explică tânăra.

Fosta profesoară de fizică: Mădălina a ales ,,să fie foarte bună”

”Dacă ar fi să aleg două cuvinte care s-o definească pe Mădălina, acestea ar fi: energia şi pasiunea. Însă este prea puţin să creionezi o personalitate ca a Mădălinei, de aceea voi adăuga un noian de calităţi: motivaţie (,,Vreau să ajung la NASA”), voinţă, convingere (,,La anul mă voi califica la Naţională”), ambiţie, determinare, exigenţă şi perseverenţă, dar pe toate le guverna o minte sclipitoare şi vulcanică. Ea îşi dorea să descopere misterele lumii înconjurătoare şi nu frecventa cursurile, constrânsă de rigorile societăţii, ci o făcea cu bucurie şi plină de curiozitate. Mădălina a ales ,,să fie foarte bună” la fizică, dar ar fi putut la fel de bine să se îndrepte spre orice alt domeniu”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Dyana Cruceanu, profesoara de fizică de la Şcoala ”Alexandra Nechita” din Vaslui, cea care a făcut-o pe Mădălina să descopere frumuseţea ştiinţei lui Newton.

”Relaţia mea cu Mădălina nu s-a încadrat în tiparul arhicunoscut ,,profesor atotştiutor-discipol sârguincios”, ci a luat forma unei colaborări, a unui veritabil parteneriat ce a avut drept scop descoperirea frumuseţii fizicii. Am sprijinit-o pe parcursul anilor de gimnaziu, urmărind-o din umbră şi la liceu, dar cedând locul la clasă unor profesori mai experimentaţi, alături de care şi-a îndeplinit visul de a ajunge olimpică, reprezentând judeţul şi apoi de a fi studentă la o facultate de prestigiu din U.K. Îi urez multe bucurii pe drumul pe care şi l-a ales şi împlinirea visului din copilărie”, a completat prof. Dyana Cruceanu.

Învaţă japoneza

După absolvirea liceului, Mădălina Tudorache a ales să studieze Imperial London pentru că este o universitate de prestigiu, aflată în top 10 în lume, care îi oferă o multitudine de avantaje şi oportunităţi în domeniul fizicii.



Să fii student în Londra este greu, dar şi foarte distractiv, mărturiseşte fosta olimpică a Vasluiului: ” Sunt mereu ocupată şi am realizat cât de important este să ştii cum să-ţi echilibrezi studiile cu viaţa socială, mai ales că Londra oferă atât de multe atracţii. Imperial oferă cursuri de limbi străine, pe lângă materia obligatorie, şi am ales sa învăţ limba japoneză – astfel am ocazia sa învăţ si despre cultura interesantă a acestei ţări. Îmi place să citesc beletristică, fantasy sau science fiction, şi uneori fac astronomie pentru amatori, din păcate, vremea şi poluarea luminoasă din Londra nu mi-o permit prea des. Îmi petrec timpul cu prietenii, mergem la filme, ieşim în oraş”.

Mădălina, alături de colegii de la Imperial FOTO: Arhivă personală

Primul an de facultate, o recapitulare a materiei de liceu din România

Mădălina afirmă că nu i-a fost greu să se acomodez la Londra, deoarece Imperial este o facultate cu profil international, care integrează foarte bine diferite culturi. Sistemul de învăţămant este bine pus la punct şi, în opinia ei, îi creează un cadru perfect pentru dezvoltarea personală.

”Materia de liceu în România este mult mai stufoasă decât cea din Marea Britanie. Pentru mine, primul an de facultate a fost, în mare, o recapitulare a materiei din liceu, cu câteva excepţii. Unii dintre colegii mei britanici râdeau că probabil în Romania ne învaţă şi cum să pilotăm avioane, dat fiind cât de multe chestii făcusem deja în liceu”, Mădălina Tudorache

După absolvirea studiilor la Imperial, doreşte să îşi consolideze o carieră în domeniul cercetării. Nu este încă hotărâtă în ce ramură a fizicii, însă are o listă de opţiuni: astrofizica, relativitate sau unele părti ale mecanicii cuantice. Pentru moment, nu crede că s-ar mai întoarce în România. Viaţa londoneză şi Imperial îi oferă oportunităţi pe care în ţara natală nu le-ar întâlni.

”Îmi este dor de familie şi prieteni, dar nu regret plecarea din Romania. Viaţa în Londra e o aventură: mi-am facut noi prieteni, am devenit mai independentă şi am adoptat o nouă cultură”, a conchis Mădălina Tudorache.