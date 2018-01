Când se sărbătoreşte ziua mondială a durerilor de cap. Top bancuri de Anul Nou

1. În noaptea Anului Nou, eşti ca într-o pauză la teatru… te duci la bufet, bei un păhărel şi te întoarci la locul tău cu speranţa că următorul act va fi mai reuşit.

2. Dimineaţa de Anul Nou:

- Aţi petrecut bine de revelion?

- Ooo, daaa ....

- Ce vă doriţi cel mai mult acum la început de an?

- O cană mare de zeamă de varză.

3. Într-un local la petrecerea de Revelion:

Soţia către soţ:

– Bravo, Ioane! Mai cântă şi alte cântece!

– M-am săturat, de ce să mai cânt!?

– Cântă, Ioane cântă! Doar când cânţi nu bei!

4. Un tânăr la o petrecere de Anul Nou se întoarce către prietenul lui şi îi cere o ţigară. Acesta îi spune:

- Credeam că ai luat o hotărâre de Anul Nou să nu mai fumezi.

- Sunt pe punctul de a mă lăsa, îi raspuns tânărul.

- Eu în schimb sunt la mijlocul primei etape.

- Şi în ce constă prima etapă?

- Am renunţat să le mai cumpăr.

5. – Cum ai petrecut de Revelion?

– Splendid! Am primit opt cereri în căsătorie.

– Şi ce i-ai făcut?

– Am acceptat patru, cred că pentru un an îmi ajung.

6. Ce se sărbătoreşte în prima zi a anului?

- 1 Ianuarie este ziua mondiala a durerilor de cap.

7. De Revelion, Bulă ia o sticlă de şampanie şi o duce vecinei lui.

- Şampania vă face frumoasă, zice Bulă.

- Dar n-am băut nicio cupă! se miră vecina.

- Se poate, dar eu sunt la a 12-a.

8. Judecând după cantitatea de alcool vândută la Anul Nou, poporul a intrat în anul şarpelui, târându-se.

9. Se întâlnesc două prietene, femei măritate, după Anul Nou:

- De Anul Nou am fost pe la vecini cu Pluguşorul, ne-am distrat de minune, zice una. Tu cu ce-ai fost?

- Cu buhaiul. Acasă.

10. Previziuni de Anul Nou

Se preconizează că anul acesta criza financiară va fi atât de mare încât femeile vor fi obligate să se mărite din dragoste.