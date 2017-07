Top 10 bancuri cu Ceauşescu. Cum a ajuns un român internat la Psihiatrie pentru că a vrut să fugă în străinătate

1. Pe vremea lui Ceauşescu, iese un timbru cu chipul conducătorului iubit. Se duce Ceauşescu, deghizat, la un oficiu poştal, să vadă cum se vinde timbrul.

- Nu se vinde, spune funcţionarul.

- De ce?

- Nu se lipeşte. Cere Ceauşescu un timbru, scuipă pe lipici, îl pune pe un plic şi-i arată funcţionarului:

- De ce spui că nu se lipeşte? Uite, se lipeşte!

- Da, spune funcţionarul, dar toţi scuipă pe partea ailaltă.

2. Pe vremea lui Ceauşescu, un român e capturat de un trib de canibali. Înainte de a fi mâncat, ceru să i se îndeplinească o ultimă dorinţă:

- Aş vrea să vorbesc cu secretarul de partid.

- N-avem partid, n-avem secretar!

- Atunci, cu preşedintele de sindicat.

- N-avem sindicat, n-avem preşedinte! Românul fu tare mirat:

- Dacă nici secretar, nici preşedinte nu aveţi, atunci cine va pune să vă mâncaţi între voi?

3. La al XIII-lea Congres al Partidului, unul din sală adoarme în scaunul său comod. Dintr-o dată, apare un şobolan în sală. Femeile sar sus pe scaune, iar bărbaţii sar în urmărirea fiarei:

- Omorâţi-l, puneţi mâna pe el, călcaţi-l în picioare!, strigă lumea în sală.

De atâtea strigăte, omul nostru se trezeşte buimac şi strigă şi el din toţi rărunchii:

- Şi pe ea, şi pe ea!...

4. În vizită la Scorniceşti, la părinţi, Ceauşescu găseşte televizorul spart. Supărat, îl ia la rost pe taică-su, de ce n-a chemat pe cineva să-l repare. Tatăl îi răspunde în doi peri:

- Apoi, vin ei mereu şi repară, pun geamul ăla, dar cum îl pun, cum îl sparg!

- Păi, de ce, tată, de ce-l spargi?

- Vezi tu, când erai mic şi spuneai câte o prostie, aveam un obicei... Îţi dădeam câte una peste bot! Şi am rămas cu obiceiul...

5. Un internat la azilul de nebuni e chestionat de colegi:

- Dumneata de ce eşti internat?

- Am vrut să fug peste hotare.

- Pentru aşa ceva se stă la închisoare, nu la balamuc...

- Da, dar eu am vrut să fug în Uniunea Sovietică!

6. La şcoală, pe vremea lui Ceauşescu.

ÎNVĂŢĂTOAREA: Copii, ia să-mi spuneţi voi mie ce reprezintă pentru voi patria.

IONESCU: Holde întinse de grâu.

POPESCU: Sonde şi mine.

BULĂ: O câmpie mare mare cu flori! În mijlocul ei, Ochiul Boului şi cu Mătrăguna, încercuiţi de o ceată de albăstrele; iar, în rest, 23 de milioane de lăcrimioare...

7. 1970. Ceauşescu, în vizită în judeţul Harghita. Un pionier voios oferă florile ceremoniale, lăsându-se îmbrăţişat.

- Cum te cheamă, pui de dac?

- Istvan Attila, tovarăşe Nicolae Ceauşescu.

8. Un reporter occidental îl întrebă pe Ceaşcă, prin 1989:

- Am auzit că în România e frig în case. Aşa e?

- Da, dar n-a murit nimeni din cauza asta.

- Dar am auzit că nu e nici mâncare?

- Da, dar n-a murit nimeni de foame.

- Şi am mai auzit că trebuie să te baţi ca să prinzi un loc în autobuz ca să te-ntorci acasă de la servici? - Da, dar nici din asta n-a murit nimeni.

- Atunci, domnule preşedinte, de ce nu încercaţi cu cianură?

9. Ceauşescu, în drum spre o vizită de lucru. Deodată, vede din elicopter o clădire mai mare, în plin câmp, şi-i întreabă pe însoţitori ce este acolo. Era o închisoare, dar cum să-i spună aşa ceva Tovarăşului?! Deci, îi spun că e o grădiniţă. La care, Ceauşescu zice:

- Hai jos, vreau s-o vizitez. Intraţi în panică, piloţii reuşesc să anunţe organele să ia măsuri, aşa că, până elicopterul aterizează, deţinuţii sunt îmbrăcaţi în şoimii patriei, scoşi afară în curte şi puşi să cânte şi să se joace cu lopăţica în nisip.

Ceauşescu se duce la unul şi-l întreabă:

- Băieţel, e bine aici la grădiniţă?

- Mda...

- Şi aveţi mâncare bună, jucării?

- Mda...

- Dar tu câţi anişori ai?

- Păi... Şase.

- Ciudat! Eu ţi-aş fi dat vreo douăzeci...

Deţinutul-pionier se mânie foarte tare:

- Ia mai du-te dracului, că ajung şase pentru un viol!

10. În Rusia, la o întrunire între Elţân şi Ceauşescu, Elţân îi spune lui Ceauşescu că soldaţii ruşi prima oară gândesc şi apoi fac. Îi dă apoi un exemplu:

- Ivan, vino aici! Dă-i o palmă lui Ceauşescu!

Acesta se gândeşte o jumătate de oră şi apoi îl loveşte uşor.

Socotind cum să se laude şi el cu soldatul român, Ceauşescu îi spune lui Elţân că soldatul român întâi face, apoi gândeşte.

Îi dă şi un exemplu:

- Ion, vino aici! Dă-i o palmă lui Elţân! Ion îi dă palma şi apoi se gândeşte.

Ceauşescu îl întreabă:

- Ioane, la ce te mai gândeşti?

- Mă gândeam să-i mai dau şi un picior în fund!