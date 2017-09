Despre barbariile temutului demnitar comunist Ion Dincă, zis „Teleagă“. Cum a pus să fie întemniţat un cioban pe care l-a zărit cu oile într-un lan de porumb

Dumitru Tudor, primul detectiv înregistrat în România postdecembristă, directorul unei firme de detectivi particulari din Drobeta Turnu Severin, îşi aminteşte şi acum vizita prim-viceprim-ministrului Ion Dincă, zis „Teleagă”, din toamna anului 1988, în judeţul Mehedinţi. Ion Dincă avea reputaţia de om dur, de cel mai de temut dintre demnitarii regimului Ceauşescu. Se spune că stătea cu pistolul pe masă, în biroul său.

În fiecare an, când începea campania de recoltare a păioaselor, apoi a porumbului, în sudul judeţului Mehedinţi, pentru că acolo erau CAP-urile cu mii de hectare de teren agricol, o parte din ofiţerii de la Miliţia Judeţeană erau repartizaţi pe comune şi trimişi în teren să supravegheze activitatea subofiţerilor de la Posturile de Miliţie comunale şi să preîntâmpine în felul acesta furturile din producţia statului socialist.

Păţania s-a petrecut în localitatea mehedinţeană Tâmna. Demnitarul comunist a trecut pe lângă un lan de porumb, când a observat prezenţa unui cioban cu oile pe câmp.

“Vine cu Gipanul (ARO) pe E-70 şi în dreptul comunei Tâmna vede un cioban cu oile în lanul de coceni. Porumbul fusese cules manual, dar cocenii erau netăiaţi şi bineînţeles că mai rămăseseră ştiuleţi prin lan. Face el o inspecţie, vede cum stau lucrurile, cheamă Comandantul poliţiei şi-i ordonă să trimită subalternii să aresteze ciobanul pentru distrugerea lanului de porumb. Raportăm noi că nu este nici o pagubă, întrucât porumbul fusese cules, dar nemernicul găsise vreo şapte ştiuleţi, îi culesese şi-i pusese în Gipan. Ne-a dat peste nas că nu ne facem datoria şi ne-a numit trădători”, povesteşte fostul ofiţer de poliţie judiciară la IPJ Mehedinţi.

FOTO Fostul ofiţer de poliţie judiciară Dumitru Tudor

Nu s-a oprit aici şi a solicitat ca ancheta să fie făcută de un procuror. Magistratul şi-a făcut cruce în faţa acestui caz, mai mult decât ridicol:

„Procurorul, un tip curajos, i-a spus că are nevoie de prejudiciu. Altfel nu poate să-l aresteze pe cioban. În ceea ce priveşte infracţiunea de trădare pentru noi, că dobitocul tot insista pe tema asta, i-a spus că nu este de competenţa lui ci a Procuraturii militare. I-a întors spatele şi a plecat la Procuratură”.

A cerut să fie tăiată o oaie

Ion Dincă nu s-a lăsat cu una cu două, stăruind în continuarea anchetei şi la un moment dat a cerut să fie tăiată o oaie şi să-i scoată maţele pentru a fi numărate boabele de porumb pe care le înghiţise. În felul acesta, credea demnitarul comunist, putea fi stabilit prejudiciul, iar ciobanul trimis la închisoare. După ce a dat acest ordin, Ion Dincă a plecat la Bucureşti.

„Noi am venit la Miliţie. Acolo tevatură mare . Ne aşteptau Primul Secretar, Şeful miliţiei judeţene, Procurorul. Le-am spus ce am făcut, cum am tăiat oaia pe burtă şi i-am numărat boabele mâncate, i-am dat procesul verbal procurorului, s-a uitat bietul om mirat, s-a întors către mine: <<Cum vrei mă Mitică să arestez un om pentru câţiva lei prejudiciu, care nici măcar nu este prejudiciu, pentru că de când e lumea, după culesul de porumbi, ciobanii bagă oile la păscut ! Eu plec acasă să mă culc şi mâine dimineaţă mă consult cu Şefii mei şi om vedea ce vom face>>. A luat procesul-verbal în mână şi a plecat vorbind singur”, spune Dumitru Tudor.

După toată această nebunie, oamenii legii au aşteptat a doua zi să vadă dacă prim-viceprim-ministru Ion Dincă se mai interesează de caz. Cum acesta nu a mai niciun semn, miliţienii au lăsat ciobanul în libertate, iar oaia tăiată a fost pregătită ca la carte de bucătarii unui restaurant din apropierea municipiului Drobeta Turnu Severin.

“A doua zi ne-am făcut noi că ne ocupăm de caz, aşteptam să vedem dacă nebunul se interesează şi el de caz. Cred că şi-a dat seama că a sărit calul şi nu a mai amintit nimic de cioban, de dosar, de trădătorii care eram noi”, încheie fostul ofiţer de poliţie judiciară.

De ce i s-a spus Ion „Teleagă“

Ion Dincă a fost avansat la 4 decembrie 1958 şi numit şef al Sectorului muncă de partid în MFA şi MAI din cadrul Secţiei Organizaţiilor de Partid a CC al PMR. În calitate de supraveghetor al bunelor practici din cele două instituţii, Dincă avea sarcina de a-i ancheta pe comuniştii care nu corespundeau cerinţelor partidului. Se pare că, în urma acestor anchete, de numele lui se va lipi o poreclă suficient de explicită: „Teleagă“.