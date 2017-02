Cele mai bune bancuri cu blonde. „Ce o împiedică pe o blondă să facă facultate? Liceul“

1. O blondă sună disperată la Poliţie:

- Mi-au spart maşina, mi-au furat totul... şi volanul, şi pedalele, şi schimbătorul de viteze, totul!

Peste cinci minute, revine, mult mai calmă, cu alt telefon:

- Vă rog să mă scuzaţi, nu mai e cazul să interveniţi, mă urcasem în spate...

2. Un poliţist opreşte o şoferiţă blondă:

- Doamnă, aţi întrecut orice măsură! Săptămâna asta aţi lovit deja cinci pietoni!

- Şi câţi am voie?

3. O blondă îi spune unei prietene:

- Ieri am fost la oftalmolog.

- Şi ce ţi-a spus?

- Să învăţ alfabetul.

4. O blondă îl întâlneşte pe Ali în faţa unui magazin. Ali ţinea o maimuţă în braţe şi i-o dă blondei, rugând-o:

- Asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rară, ai grijă de ea până ies din magazin, te rog!

Blonda ia maimuţa în braţe şi aşteaptă.

O altă blondă vine, se uită la maimuţă şi o întreabă pe blonda cu maimuţa:

- Auzi, fată, ce e asta?

- Un Rhesus Balubadaris.

- Păi... şi de la cine îl ai?

- De la Ali.

- Păi, dragă, nu puteai şi tu să faci un chiuretaj?!

5. O blondă la spovedanie:

- Părinte, am preacurvit.

- De câte ori, fiica mea?

- Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!

6. După o vodcă, o blondă ajunge în patul unuia.

Mulţumiţi, după, fumau o ţigară:

- Auzi?, zice el.

Uită-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul bărbat din viaţa ta?

Ea îl priveşte şi zice:

- S-ar putea, ai o figură foarte cunoscută!

7. Aveam nevoie de câteva zile libere de la serviciu şi îmi tot scremeam creierii cum să-l înduplec pe şef să-mi acorde zilele dorite. Mi-am dat seama că, numai făcând pe nebunul, o să înţeleagă că nu se poate folosi de serviciile mele. În acea zi, am ajuns mai devreme la muncă şi m-am agăţat de tavan, punându-mi totodată şi picioarele pe tavan. Imediat, una dintre colegele de birou, blondă, m-a observat cocoţat acolo sus şi m-a şi întrebat ce fac.

- Şşşt!, i-am spus, fac pe nebunul ca să iau câteva zile libere. Mă dau drept bec!

Câteva secunde mai târziu, şeful şi-a făcut apariţia în birou şi, desigur, m-a şi întrebat ce fac.

- Sunt un bec luminos!, am exclamat eu.

- Ai început să deviezi, omule!, a zis el. Ia-ţi o săptămână liberă ca să-ţi revii la normal. Cum a zis asta, am şi sărit jos şi am ieşit din birou. Colega mea blondă a venit şi ea imediat după mine, iar şeful a întrebat-o mirat unde se duce.

- Îmi pare rău şefu’, dar eu nu pot să lucrez pe întuneric...

8. În compartimentul unui tren, un tip şi o blondă. Văzându-l pe tipul din faţa sa foarte meditativ, ea întreabă:

- Domnule, la ce vă gândiţi?

- La acelaşi lucru ca şi dumneavoastră.

- Nesimţitule!

9. O blondă, la o petrecere, este întrebată de chelner dacă mai doreşte whisky:

CHELNERUL: Domnişoară, doriţi încă un pahar?

BLONDA: Nu, mulţumesc, îmi face rău la picioare.

CHELNERUL: Adică cum, amorţesc?

BLONDA: Nu, mi se desfac!

10. Ce o împiedică pe o blondă să facă facultate? Liceul.