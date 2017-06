Alegeri locale parţiale în Mehedinţi. Alegătorii nu se înghesuie la vot

Locuitorii din cele două comune unde duminică, 11 iunie, au loc alegeri locale parţiale în judeţul Mehedinţi nu s-au înghesuit să se ducă la vot. Potrivit Biroului Electoral Judeţean Mehedinţi, până la ora 14, 45, prezenţa la vot era de 29,6 la sută. De asemenea, până la această oră nu au fost semnate BEJ-ului incidente electotale.

Doar trei formaţiuni politice, PSD, PNL şi PMP, şi-au aruncat în luptă candidaţi, iar la Şimian îşi încearcă forţele şi un independent.

Primăria Godeanu, o comună mică din Mehedinţi unde sunt doar 482 de alegători, a rămas fără primar chiar la începutul acestui an, după ce fostul primar, Ion Gheorgheci (PSD), a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la doi ani şi 10 luni de închisoare pentru obţinere ilegală de fonduri nerambursabile, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Totodată, Gheorgheci are interdicţie de a mai ocupa funcţia de primar pentru cinci ani.

La Şimian, primăria a rămas descoperită fiindcă fostul primar Constantin Traşcă a obţinut un mandat pe listele PSD pentru Camera Deputaţilor.

Acum, la Godeanu, s-au înscris în cursa electorală următorii candidaţi: Adrian Nicolăescu (PSD), Romică Achimescu (PMP) şi Viorel Dragomirescu (PNL). La Şimian candidaţii sunt: Constantin Truşcă (PSD), Dumitru Sevastian Drăghici (PMP), Cornel Emilian Vîlcu (PNL) şi Severin Vişan – candidat independent. În comuna Şimian sunt 8308 de alegători.