Actorul Florin Zamfirescu: “Umorul este ceea ce ne poate pe noi salva de la disperare”

Festivalul a debutat vineri, 8 iunie, 24 de trupe de umor şi interpreţi din ţară evoluând pe scena Palatului Culturii „Teodor Costescu” la concursul de interpretare, pe trei secţiuni, individual-grup, cântec satiric şi cuplet.

„Mi-am dorit să organizez un astfel de veniment la noi şi să văd dacă interesul este foarte mare. Interesul a fost foarte mare anul trecut, la prima ediţie şi anul acesta s-au înscris foarte multe trupe. A trebuit multe să le refuz şi iată că am crescut şi ca juriu, unde avem pe Dorel Vişan, Florin Zamfirescu, Doiniţa Oancea, oameni de valoare, care în felul acesta dă greutate festivalului. Din acest motiv am spus că se află printre primele evenimente de acest gen din România pentru că avem şi juriu, avem şi interpreţi, concurenţi şi clădirea aceasta care ne reprezintă pe noi, ca severineni”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, actorul Costi Bădeţ, directorul festivalului.

Evenimentul, ajuns la a doua ediţie, este găzduit de Palatul Culturii „Teodor Costescu” şi sprijinit de Primăria municipiului Drobeta-Turnu Severin.

“Dacă ediţia de anul trecut a fost una pilot şi au fost prezente 19 trupe din ţară anul acesta sunt 24 de echipe de comedianţi care vor evolua pe scena Palatului Culturii sub egida unui juriu de prestigiu, din care fac parte actori mari ai scenei româneşti, Florin Zamfirescu, Dorel Vişan. Este o ediţie mult mai bine structurată decât cea de anul trecut, este un plus care se observă cu uşurinţă. Sperăm ca şi publicul severinean să aprecieze prestaţia acestor trupe şi să sperăm că oferim în aceste zile câteva pagini de umor autentic, de bună calitate tuturor celor care iubesc acest gen de artă”, a spus Sorin Vidan, managerul Palatului Culturii „Teodor Costescu”.

„Este îmbucurător pentru noi, pentru municipiul Drobeta Turnu Severin, faptul că avem o prezenţă de gală la acest eveniment. Avem un juriu format din maeştrii ai scenei teatrale din România, eu sunt convins că din cele 24 de trupe de pe întreg teritoriul ţării, participante la acest festival de satiră şi umor, cu siguranţă cea mai bună va câştiga acest festival şi vrem ca acest eveniment să ducă municipiul Drobeta Turnu Severin pe harta festivalurilor naţionale şi internaţionale de umor de mare clasă”, a precizat, în cadrul aceleaşi conferinţe de presă, viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Daniel Cîrjan.

„Este prima oară când am fost invitată să fac parte dintr-un juriu, în cadrul unui festival naţional, ceea ce mă bucură foarte mult. Este prima oară când ajung la Severin, aştept cu nerăbdare ziua de mâine (n.r. sâmbătă, 9 iunie) când în prima parte o să pot să vizitez oraşul. Pare un oraş foarte frumos, cald, cu multă verdeaţă”, a spus actriţa Doiniţa Oancea, membră în juriul festivalului.

Actorul Florin Zamfirescu s-a arătat extrem de încântat de prezenţa sa la Drobeta-Turnu Severin, oraş de care îl leagă foarte multe amintiri:

“Mulţumesc organizatorilor că m-au invitat, vă mărturisesc că am venit cu o oarecare emoţie pentru că eu sunt într-un anume fel legat indisolubil de Turnu Severin. Am fost căsătorit cu o fată din Severin timp de 12 ani, eu am o fetiţă care a crescut în Turnu Severin, care are bunicii aici şi regretă că nu e cu noi. Eu am venit ca şi acasă cumva. Puţină lume ştie, dar erau nişte ani când veneam de 5-7 ori pe an la Turnu Severin, timp de 12 ani. Cunosc oraşul, s-a schimbat foarte mult în bine, era frumos oricum, dar au apărut nişte străzi, nişte intersecţii, nişte clădiri pe care nu le ştiam. Abia aştept să înceapă acest festival pentru că umorul este ceea ce ne poate pe noi salva de la disperare, ne poate salva de la atacuri de panică, ne poate salva de la supărări, cel mai frumos lucru care i-a fost dat omului pe lumea aceasta a fost acela că poate să râdă. Aşa că sper să râdem împreună”.

„Această a doua ediţie mi se pare foarte dezvoltată şi crescută faţă de anul trecut, cu foarte multă seriozitate, dovadă că sunt şi foarte multe echipe. Mi-ar face plăcere ca acest festival, într-un oraş atât de plăcut, într-o zonă specială a ţării, să aibă un efect asupra oamenilor. Trăim într-o lume foarte ciudată, trăim într-o lume în care tot mai mulţi oameni nu mai cred în tradiţiile spirutuale şi morale ale omenirii şi chiar ale ţării noastre, părăsesc aceste tradiţii şi sunt influenţaţi tot mai mult de formalitate, de coborâre şi nu de urcare, sunt influenţaţi de lipsă de armonie, de lipsă de bun simţ. Este o tendinţă mondială, eu am bătut toată lumea din Noua Zeelandă până în Canada, şi îmi spunea un şef de trib în Africa de Sud că <<la noi în Africa se consideră act de cultură numai acela care poate dialoga cu strămoşii>>, ceea ce a fost şi la noi, actul de cultură a avut o tradiţie, a fost o continuitate”, a spus actorul Dorel Vişan, preşedintele juriului, la aceeaşi conferinţă de presă.

“În urmă cu câţiva ani, cunoşteam un tânăr, lovit de un paroxism al dorinţei de a face un festival şi la el acasă, Costi Bădeţ, şi iată a făcut festivalul la Severin şi nu orice fel de festival, are o dimensiune impresionantă, sunt formaţii din geografia mare a ţării şi vreau să felicit Primăria, pe domnii primar şi viceprimar, pentru că sunteţi oameni înţelepţi şi ştiţi ce faceţi pentru cetate şi pentru oamenii şi numele cetăţii. Am întâlnit în mai multe locuri oameni de la cârmuirea oraşelor care atunci când auzeau de cultură îi mânca pielea creierului, îi deranja cultura, se speriau de ea şi acordau nişte sume cu care puteai să iei patru îngheţate. În asemenea condiţii nu poţi să faci cultură, să faci un festival şi să ţii sus ideea de festival de umor”, a declarat scriitorul Cornel Udrea, membru al juriului.

Festivalul continuă sâmbătă, 9 iunie, cu Gala Laureaţilor, începând cu ora 19,00, după care va avea loc un spectacol în faţa teatrului. Intrarea este liberă la aceste evenimente.