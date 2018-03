FOTO Cum arată Dobrogea acoperită de „zăpada sahariană“. Praful din deşert a creat a creat peisaje care dau fiori

Meteorologii au anunţat în urmă cu câteva zile că un nor de praf saharian va ajunge în ţara noastră. Acest lucru s-a întâmplat începând cu data de 22 martie, iar nisipul s-a amestecat cu zăpada a creat imagini surprinzătoare pentru românii care trăiesc în Dobrogea.



„Pe nordul şi centrul Europei este un aer foarte rece. Din Marea Mediterană ar veni un aer mai cald şi umed, dar întâlnind acest aer rece precipitaţiile nu sunt sub formă de ploaie, ci sub formă de ninsoare. Acel ciclon foarte activ este un vârtej care absoarbe aerul de prin împrejurimi şi îl ridică în atmosferă şi poate să absoarbă şi un aer din nordul Africii, un praf saharian, care poate să ajungă până la nivelul norilor sau în nori şi prin precipitare acel aer saharian poate să dea o nuanţă de culoare stratului de zăpadă“, a precizat meteorologul Romica Jurca pentru ziare.com.

”Zăpada încărcată cu nisip saharian este periculoasă pentru persoanele cu afecţiuni respiratorii, poate declanşa acutizări ale unor afecţiuni respiratorii. Poate provoca sau agrava astmul bronşic. În plus, poate fi factor declanşator pentru forme de alergii. Particulele fine de nisip inhalate sunt periculoase, în special, pentru persoanele cu afecţiuni existente”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, medicul Valentin Boldea.

Fotografiile surprinse în judeţul Tulcea demonstrează că prognoza meteorologilor s-a adeverit. Şi în Constanţa şi în judeţele învecinate s-a semnalat acest fenomen, însă la scară mai redusă.

Internauţii n-au pierdut prilejul şi au început să facă primele glume. Unul dintre ei a spus: „Este prima zăpadă care vine la pachet cu nisip pentru căruţarea drumurilor“.