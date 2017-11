VIDEO „Tărâmul binecuvântat“: cum s-a schimbat viaţa unui actor român după ce a jucat un rol de homosexual într-un film britanic

“Tărâmul binecuvântat/God's Own Country”, regizat de Francis Lee, este unul dintre cele mai discutate şi premiate filme ale anului 2017. Pelicula este comparată în presa internaţională cu celebrul „Brokeback Mountain” – câştigător a trei premii Oscar, cu Heath Ledger şi Jake Gyllenhaal în rolurile principale.

Filmul a fost lansat la Sundance Film Festival (Utah/SUA), la începutul anului, şi a participat apoi la un număr impresionant de festivaluri, luând şi numeroase premii (Männer Jury Award la Berlinale, Best British Feature Film la Edinburgh International Film Festival, Special Jury Award la TIFF Cluj, Audience Award la Frameline San Francisco International LGBTQ Film Festival).

Atenţia supra “Tărâmul binecuvântat/God's Own Country” s-a datoritat tematicii LGBT. Filmul spune povestea de dragoste dintre fermierul britanic Johnny Saxby (jucat de Josh O'Connor) şi muncitorul român Gheorghe (Alec Secăreanu).





Premiera filmului de la Timişoara a avut loc la Cinema City din mallul Shopping City, unde a participat şi Alec Secăreanu.

“Eu sper ca filmul acesta să ajungă la oamenii care au nevoie de el. Sper să fie primit pentru ce s-a dorit să fie, şi anume pentru o poveste de dragoste. O poveste de dragoste între doi oameni care vin din lumi diferite, dar îşi găsesc un punct comun. Între ei doi se întâmplă o scânteie, o poveste neaşteptată de dragoste. Filmul nu-şi doreşte să facă niciun <statement>, nici politic, nici social, pur şi simplu e o poveste despre oamenii ăştia doi. Filmul nu vorbeşte de problemele homosexualilor. Există problemă doar dacă vorbim de România. În Marea Britanie nu sunt, de aceea filmul nu are accente homofobice. Există poate nişte accente xenofobe, pe ici, pe colo, dar oamenii aceea nu au nicio problemă şi nicio temere de cum va primi societatea relaţia lor. Nu-şi pun niciodată problema asta”, a povestit Alec Secăreanu, pentru “Adevărul”.







Peste 40 de actori români au visat la acest rol

Regizorului şi scenaristul filmului, Francis Lee, a căutat un actor din România pentru că avea nevoie de un “outsider”, spune Secăreanul. Castingul a durat şase luni, iar Francis Lee a văzut peste 40 de actori români pentru acest rol.

Alec Secăreanu (foto jos dreapta).



“Nu mi-a fost greu să accept rolul din prisma sexualităţii personajului. În niciun caz. Am vrut să fac rolul acesta. Mi-a plăcut foarte mult scenariul pe care mi l-a trimis Francis Lee. În prima etapă a castingului, i-am trimis lui Francis un self-tape, două secvenţe pe care le-am înregistrat în Bucureşti. Eram peste 40 de actori. Niciunul nu a avut problemă cu subiectul filmului. Apoi, Francis a venit în România, a vrut să cunoască 16 din noi. A fost deja o listă mai scurtă. Din 16 s-a făcut o listă şi mai scurtă, de trei oameni. Noi trei am zburat la Londra, să dăm o altă probă, cu Josh, care era deja implicat în proiect. Trebuie să fie un soi de test de chimie. Testul a mers foarte bine şi am luat proba. Cred că atuul meu a fost că am încercat să fiu sincer cu personajul, am încercat să-l înţeleg. Să nu joc, ci să fiu. Să-l înţeleg pe Gheorghe. Am avut norocul şi onoarea joc acest personaj. Sunt actor, nu-mi pun probleme de genul: cum o să fiu privit în România. În natura meseriei, trebuie să creez personaje. Dacă există cineva care judecă acest lucru, cu siguranţă nu vreau să am de-a face cu ei. Nici nu am nevoie de judecata lor”, a spus

Regizorul a vrut un român autentic

Alec Secăreanu susţine că Francis Lee a dorit să aibă un actor român, pentru că a fost impresionat de povestea unui conaţional de-al nostru.



“Francis Lee s-a inspirit din experienţele lui, a crescut într-o zonă asemănătoare cu cea în care am filmat. A vrut un outsider. De ce român? A lucrat aproape cinci ani într-un magazin de vechituri, unde a cunoscut un român. L-a impresionat foarte mult povestea acestuia, care a trebuit să depăşească o serie de probleme xenofobe din partea colegilor, a şefilor, dar avut o determinare foarte mare să treacă peste tot, să câştige nişte bani, să trimită bani acasă, a reuşit să îşi aducă şi soţia în Londra, şi-a cumpărat apoi o casă şi s-a integrat foarte bine. De asta a vrut un român. Producătorii i-au propus să ia un actor britanic şi să-l pună să vorbească cu accent. A refuzat, pentru că e vorba de autenticitate, adevăr. I-am înţeles demersul”, a mai declarat Alec Secăreanu.



Problemele lui Secăreanu cu organizaţia Noua Dreaptă

Nu este primul personaj gay pe care Alec Secăreanu îl joacă. Acesta a mai jucat într-o piesă de teatru, în urmă cu şase ani, intitulată “Crize” (după un text scris de Mihai Ignat). Atunci lucrurile au luat o turnură nedorită pentru actori şi regizor.

“Prima experienţă cu manifestările extremiste ale românilor l-am avut acum şase ani de zile. Jucam într-o piesă, la Bucureşti. Jucam un personaj gay şi, înainte să avem premiera spectacolului, cei de la Noua Dreaptă au aflat că va avea loc evenimentul, şi am început să primim scrisori de ameninţare, spaţiul din jurul teatrului a fost împânzit cu afişe, cu Zelea Codreanu… Atunci a fost prima dată când mi-am pus problema siguranţei mele ca şi actor când joc un personaj. Şi nu mi se pare corect. Nu ştii niciodată la ce să te aşteptţi de la oameni instabili, aşa că am vorbit cu poliţia, cu jandarmeria, şi în fiecare seară, pentru siguranţa noastră şi a publicului, când aveam spectacol am avut un echipaj de poliţie şi de jandarmerie.

Veneau cu o oră înainte de spectacol şi plecau la o oră după ce se termina. A fost prima dată când m-am lovit de această intoleranţă a organizaţiei. Genul ăsta de activităţi nu o să mă sperie niciodată, nu o să mă oprească să îmi fac meseria, nu o să mă schimbe. Nu consider că a trebuit să am curaj să fac acest film, ci e o normalitate”, a mai declarat Alec Sedcăreanu.







“Ne onorează compataţia cu <Brokeback Mountain>”

Filmul a fost deja comparat cu “Brokeback Mountain”, însă există diferenţe mari între cele două poveşti, susţine Alec Secăreanu.

“Pe noi ne onorează comparaţia cu <Brokeback Mountain>, care e un film superb. A fost un film care a schimbat mult cinematografia, a schimbat idei, mentalităţi, prejudecăţi. Dar sunt două filme diferite. Acolo actorii principali jucau rolul a doi bisexuali. Amândoi erau căsătoriţi cu femei, nu erau confortabili cu sexualitatea lor, le era teamă de cum va primi societatea relaţia lor, se întâmpla într-o altă epocă. La noi sunt doi homosexuali. Personajele sunt confortabile cu sexualitatea lor. Sunt două filme total diferite, singura asemănare feste că şi de o parte şi de alta este vorba de fermieri”, a explicat Secăreanu.

Trambulină spre alte proiecte cinematografice





“Tărâmul binecuvântat / God's Own Country” a fost nominalizat şi la British Independent Film Awards, cele mai importante premii ale industriei independente de film din Marea Britanie. Are 11 nominalizări la 10 categorii, printre care şi cea pentru Cel mai bun actor, unde Alec Secăreanu concurează alături de Jamie Bell (“Liverpool”), Josh O’Connor (partenerul lui Alec în „God's Own Country”), Johnny Harris („Jaebone”) şi Paddy Considine („Journeyman”).

“Francis lucrează la următorul lui film, Josh deja lucrează la alte proiecte, şi eu sunt în discuţii pentru alte proiecte în afară, am un manager. S-au întâmplat foarte multe lucruri pentru toţi trei. Am avut parte de vizibilitatea pe care ne-am dorit-o. Am un manager în Aglia, am un manager în Los Angeles, am unul în România. Mi se trimit scenarii, citesc în fiecare săptămână câte un scenariu nou. Acum sunt în discuţi cu câteva proiecte. Sunt proiectele sunt în cu totul altă zonă, ca estetică cinematografică şi subiect”, a spus actorul român.

Filmul are success şi la festivalurile LGBT

„Tărâmul binecuvântat” este vedetă în festivalurile de film dedicate persoanelor LGBT. A fost prezentat la Outfest din Los Angeles, la San Francisco International LGBTQ Film Festival, iar acum câteva săptămâni a fost filmul de deschidere la Newfest de la New York, un alt festival LGBT.







“Filmul este foarte bine primit nu numai în comunitatea LGBT, ci şi de alţi oameni. Pentru că genul de film romantic nu se prea mai găseşte în cinematografie”, a mai spus Secăreanu.

Primul lungmetraj pentru Secăreanu

Alec Secăreanu a absolvit UNATC-ul în 2007, iar de atunci profesează ca actor. A lucrat mult în teatru, în zona independent. Are o asociaţie culturală, “Teatrul.ro”, împreună cu câţiva colegi, cu care produce spectacole de teatru.

A jucat într-o serie de scurtmetraje (“Candy Crush”, „Mătăsari”, “My Name Is ...”), seriale tv şi lungmetraje („Love Bus: Cinci poveşti de dragoste din Bucureşti”, „Visul lui Adalbert”), iar „Tărâmul binecuvântat” este primul său lungmetraj.