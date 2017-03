VIDEO Sute de nevinovaţi târâţi prin tribunal din cauza mafiei din Sănătate: „Pe mine să nu mă mai chemaţi”

Ora 9.00. Zeci de persoane din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara sunt adunate în sala de judecată a Tribunalului Timiş, unde a fost programat un nou termen în dosarul în care fostul şef al Casei de Asigurări de Sănătate Timiş şi fost şef în cadrul Direcţiei Antifraudă din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Cristian Careba, şi patroana clinicii Selfmed, Eugenia Nicoară sunt trimişi în judecată pentru fraudarea bugetului Sănătăţii.

Concret, Eugenia Nicoară este acuzată că prin clinica Selfmed a decontat servicii medicale fictive de aproape un milion de lei, pe lista pacienţilor fictivi fiind sute de persoane. Decontările serviviciilor fictive s-au făcut, potrivit procurorilor, cu protecţa lui Cristian Careba. Practic, din postura de şef în cadrul Direcţiei Antifraudă din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate unde a fost promovat în perioada în care şef al CNAS era Cristian Buşoi, Careba a coordonat un control la clinica Dianei Nicoară, iar potrivit procurorilor „lupul pus paznic la oi” a avut grijă ca neregulile să nu fie descoperite. Protecţia oferită de Careba clinicii Selfmed nu a avut la bază doar prietenia cu Diana Nicoară, firma de IT a fostului şef al CJAS Timiş încasând de la Selfmed aproximativ 200.000 de lei. Procurorii au adunat probe din care reiese că banii au fost folosiţi de Careba la plata ratelor de leasing pentru un Audi A8 şi un Hyundai Santa FEE.

Sute de persoane au depus mărturie până acum în instanţă, declarând că nu au beneficiat de serviciile medicale cu care figurează în evidenţele Selfmed şi pentru care statul a decontat bani. Joi a fost rândul altor zeci de persoane să depună mărturie. Unii dintre oamenii veniţi din judeţele Caraş-Severin şi Deva au declarat că nu au auzit niciodată de clinica Selfmed, dar mai să fie trataţi acolo, fiind chiar supăraţi că sunt puşi pe drumuri. „Doamna judecător, pe mine la aşa ceva să nu mă mai chemaţi că eu nu am timp de pierdut pe la Timişoara”, i-a cerut judecătoarei Ion Bugărin, un bărbat din Târnova, Caraş-Sevein, chemat să depună mărturie despre cum a fost „tratată” mama sa la clinica privată Selfmed.







Bărbatul a declarat că mama lui nu a fost niciodată la Timişoara, singurul control făcândul în Târnova, atunci când în sat a venit un doctor la care a efectuat un control „pentru oase, pentru picioare”. „Mama locuieşte în Târnova. Are 75 de ani. Nu a fost niciodată în Timişoara la doctor. Ştiu că a fost (n.r. În sat) la un doctor pentru picioare, pentru oase, dar nu ştiu mai multe detalii. Au fost mai mulţi să facă testul ăsta”, a declarat bărbatul.





O femeie din Oţelu Roşu, citată ca martor în dosar a declarat că fiul ei figurează ca beneficiar al unor servicii medicale prestate de Selfmed. Femeia a susţinut, însă, că e imposibil ca fiul ei să beneficieze de tratamente în perioada pentru care statul i-a decontat servicii medicale prestate de Selfmed, tânărul fiind plecat în Anglia de şase ani, înainte de perioada în care Selfmed a cerut bani de la stat. La termenul de joi au fost audiaţi şi mai mulţi angajaţi ai CFR din Simeria pentru care Selfmed a decontat „la greu” servicii medicale fictive.





Spre exemplu, pentru Marian Adrian, angajat al CFR, Selfmed a decontat două Computere Tomograf (CT). Omul a declarat că nu a făcut în viaţa lui un CT. „Noi în cadrul CFR-ului facem vizita medicală periodică şi medicina muncii pentru care se face asigurare privată. Era firmă de la Timişoara sau de la Arad. Cred că de acolo au obţinut datele. Oricum, medicina muncii e o făcătură made in Romania. Eu nu am făcut un computer tomograf, nici internat nu am fost niciodată”, a declarat bărbatul.

Pe lângă martorii care au depus mărturie joi la Tribunalul Timiş, Adevărul a identificat şi alte persoane care figurează ca pacienţi ai clinicii private căreia nu i-au trecut niciodată pragul. Cel mai elocvent este cazul Mariei Brânduşa Mişcu, în vârstă de 80 de ani din Belinţ. Bătrâna a declarat că nu a fost la alt doctor decât medicul de familie din sat. Cu toate acestea, apare ca pacientă a clinicii private din Timişoara. Pentru tratarea bătrânei, Selfmed a decontat în perioada 2011 – 2013 servicii medicale în valoare de 1.100 de lei. Potrivit deconturilor făcute de clinică, bătrâna de aproape 80 de ani a beneficiat şi de şedinţe de planning familial, care înseamnă ajutorarea cuplurilor în alegerea celei mai potrivite metode de contracepţie, îngrijirea sănătăţii sexuale şi planificarea sarcinii.