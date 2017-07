VIDEO Ciobani luaţi la puricat de ANAF şi obligaţi să devină plătitori de TVA: „Sunt cazuri de oameni care au făcut infarct”

Mai mulţi ciobani din judeţul Arad s-au dus cu jalba în proţap la Ministerul Agriculturii unde s-au plâns că sunt hăituiţi de ANAF. Ciobanii susţin că s-au trezit cu inspectorii ANAF peste ei, cerându-le să le plătească TVA şi penalizări pentru cinici ani în urmă. Prezent la sfârşitul lunii mai la Timişoara, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost abordat de ciobanii nemulţumiţi. Gheorghe Vonica este unul dintre ei.



„Suntem luaţi de ANAF din urmă cu cinci ani pentru că am depăşit cifra de afaceri. În fapt nu am depăşit această sumă. Ei iau baza de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi văd că am vândut atâtea oi. În fapt, noi nu le-am vândut. Au fost şi oi moarte, am şi sacrificat. Doctorul şi medicii veterinari le-au scos ca şi cum le-am fi vândut pentru că era mai simplu. ANAF-ul cere nişte sume exagerate. Le-am zis să verifice conturile pe care le avem să vadă câţi bani am încasat. Nici nu vor să discute şi să colaboreze cu noi. Sunt foarte abuzivi. La mine reiese că în 2012 am realizat venituri de 250.000 de lei din vânzarea mieilor. Banii ăştia nu i-am realizat în trei ani de zile”, a declarat Gheorghe Vonica.





Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că se discută cu Ministerul Finanţelor problema ciobanilor. „Presedintele ANAF are cunostinţă de situaţia în care sunt aceste persoane din Arad. Cazul acestora este în analiză la departamentele noastre de specialitate”, au comunicat reprezentanţii ANAF la solicitarea „Adevărul”. Un alt cioban luat la puricat de ANAF este Constantin Vonica. „Au venit surprinzător peste noi şi ne-au cerut să ne dăm situaţia pe ultimii cinci ani, cui am vândut animalele şi cu ce preţ. Noi fiind persoană fizică nu am avut obligaţia să ţinem evidenţă contabilă. Ne-au spus că am depăşit plafonul de 220.000 de lei şi trebuie să ne înregistrăm ca plătitori de TVA. Fiind plătitor de TVA puteam să îl şi deducem. Noi am vândut mieii şi oile, dar nu am încasat TVA-ul. Noi am vândut pe borderou de achiziţii. Nu am avut factură cu rubrică de TVA. Penalizările sunt enorm de mari. Sunt cazuri de au făcut infarct oamenii, alţii s-au suicis pentru că nu au de unde să plătească aceste sume”, a declarat şi Constantin Vonica.