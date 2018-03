AUDIO Un clan de romi refugiat în casa unui italian terorizează un cartier întreg şi nimeni nu îi poate opri: „Nici Poliţia nu intră aici“

„Cu tot respectul pentru tot ce aţi făcut, domnule primar pentru acest oraş. Doar că în zona Piaţa Traian nu s-a făcut nimic de câţiva ani buni. În afară că vine câte cineva şi filmează aceste clădiri dărăpănate, şi aici mă refer la faţade, geamuri sparte, vitrine cu tablă în loc de sticlă, ţiganiada pe Dacilor nr.3. Câini care atacă oameni, fumul înecăcios de cauciucuri, haine etc. Gălăgie zi şi noapte. Cu astea cum rămâne domnule Primar? Oraşul european este numai în centru sau în unele zone? Noi cât să mai suportăm? Unde să ne mai adresăm?”, i-a scris o timişoreancă exasperată primarului Nicolae Robu.

Primarul, pe funcţie de şase ani, i-a răspuns femeii, dând vina pe fostul edil, Gheorghe Ciuhandu. „Din păcate, este cum spuneţi! O zonă istorică de o deosebită valoare arhitectonică a ajuns în halul în care a ajuns, pentru că Ciuhandu a dat toate locuinţele Primăriei - şi sunt multe! - la... ştiţi dv, hoţi de buzunare şi alţi răufăcători, că asta e important, nu etnia! Am început să facem ordine, dar, cum eu sunt sincer, vă spun şi o fac cu mare părere de rău, că e nevoie de mult timp pentru ca lucrurile să fie aduse la normalitate, la ceea ce zona merită să fie”, a scris primarul.

Situaţia din teren

În cazul de pe strada Dacilor numărul trei, la care femeia care a sesizat problema a făcut referire, nu este vorba de o locuinţă socială „dată de Ciuhandu ştiţi dumneavoastră cui”. Aici e vorba de o clădire abandonată, deţinută de un cetăţean italian. În lipsa italianului, clădirea a fost ocupată de un clan de romi care îi terorizează pe proprietarii din cartier. „Fiului meu, care are 16 ani, îi este frică să iasă singur din casă”, a spus, sub protecţia anonimatului, o femeie care locuieşte în zonă. „Mie nu mi-e frică de ei. Să fie clar. Dacă am o problemă cu ei, mă duc peste ei, dar dacă am musafiri şi pleacă mai târziu nu vin taximetrele pentru că zona este aşa cum este”, a declarat Codruţa Wehry.

Toţi cei care trec ca pietoni pe strada Dacilor resimt mirosul şi văd mizeria de la numărul trei. În curtea imobilului este un adevărat ghetou. Inclusiv copiii, ţinuţi în condiţii mizere sunt instruiţi să nu primească pe nimeni pe „proprietatea” lor. „Nu avem nevoie de nimic. Te rog frumos să te duci de unde ai venit. Ţie îţi convine să intru la tine în curte? Nici Poliţia nu intră aici şi dumneata intri. Şi Poliţia dacă are probleme strigă la uşă. Suntem în junglă? Noi stăm de aici de atâţia ani de zile. Proprietarul ne-a lăsat să stăm aici”, a declarat un bărbat care se comporta ca un lider al clanului de romi.



Autorităţile, fără soluţii pe termen scurt

Viceprimarul Dan Diaconu a declarat că tot ce se poate face acum împotriva clanului de romi care îşi terorizează vecinii este că locuiesc fără forme legale, soluţia pe termen lung fiind supraimpozitarea proprietarului clădirii, care este în Italia şi nu este de găsit, şi executarea silită prin trecerea imobilului în proprietatea primăriei. Abia atunci se poate trece la evacuarea locatarilor de pe Dacilor 3.

„Proprietarul a fost amendat. În cursul lunii ianuarie a fost trimis pentru supraimpozitare şi probabil că în martie sau aprilie o să se emită şi hotărârea de Consiliu Local. În interior e familia Moldovan cu copiii. Din păcate, evacuare nu poate să facă decât proprietarul, care e în Italia”, a declarat viceprimarul Dan Diaconu. Viceprimarul Dan Diaconu a mai declarat că din informaţiile primite de la Poliţia Locală, poliţiştii Secţiei 1 monitorizează situaţia.

Cartierul Fabric, un focar de infecţie şi infracţionalitate

Clanul de romi de pe strada Dacilor numărul 3 nu este singurul care crează probleme în zonă. Piaţa Traian este şi cartierul general al celor mai cunoscuţi hoţi de buzunare din Timişoara, unii dintre ei beneficiari ai unor locuinţe sociale. Spre exemplu, unii dintre ei, locuiesc imobilul de pe strada Negruzzi, nr. 7, vecini cu un poliţist. Întrebat de situaţia din imobil, poliţistul s-a eschivat, spunând că stă în altă parte şi vine doar rar la apartamentul de pe strada Negruzzi.

În luna noiembrie, primarul Nicolae Robu a anunţat evacuarea unor hoţi de buzunare dintr-o locuinţă a primăriei. Robu a spus atunci că asanarea zonei e o proedură de durată pentru că nu vrea să acţioneze abuziv. „Trebuie să se înţeleagă că primăria, atât timp cât eu voi fi primar, nu va acţiona abuziv. Se va comporta aşa cum trebuie să se comporte o instituţie într-un stat de drept”, a spus Robu.

Cristian Brâncovan, „vânătorul de hoţi” datorită căruia mai mulţi dintre hoţii de buzunare din Traian au ajuns la închisoare, a spus că una din soluţii este verificarea dosarelor de „asistaţi sociali” ale beneficiarilor. „Majoritate nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru a beneficia de locuinţe cu titlu de chirie, la o valoare simbolică, mult sub preţul pieţei. În urma presiunilor cetăţenilor, primarul a promis, recent, că o să studieze dosarele apartamentelor sociale, după ce în primii 5 ani de mandat a ignorat total problemele de ordine publică din oraş, ce ţin şi de dânsul, nu doar de Poliţie şi Procuratură. Populatia din zonă şi cartierele invecinate e terorizată deoarece majoritatea «asistaţilor sociali» trăiesc din comiterea de infracţiuni. Trebuie sprijiniţi cu locuinţe cei ce doresc să muncească, nu infractorii, deoarece Timişoara are mare nevoie de forţă de muncă pentru a se dezvolta”, a declarat Brâncovan.