Tudorel Toader, despre statutul de refugiat al Elenei Udrea: „Nu există probe care să îi dovedească dreptul de azil“

Prezent într-o vizită de lucru la Timişoara, Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a vorbit, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, despre extrădarea Elenei Udrea. Tudorel Toader a spus că Udrea poate fi adusă acasă, iar statutul special pe care l-ar avea Udrea, acela de refugiat politic, nu a fost probat.

„Faceţi deosebirea dintre apărările pe care şi le formulează cineva, apărări fireşti, care sunt poziţionate de partea celui care te angajează. Adevărul nu e la prima pagină, la primul enunţ. Am auzit şi eu replici că este un caz special şi cererea de extrădare nu poate fi pusă în aplicare pentru că are dreptul de azil. În domeniul dreptului este o regulă. Cine face o afirmaţie, trebuie să o şi dovedească. Cine a făcut afirmaţia că are dreptul de azil nu a probat, nu a dovedit dreptul de azil şi nu a probat sub niciun fel motivul de natură politică ce ar fi stat la baza dreptului de azil”, a declarat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a mai spus că Udrea poate fi extrădată în baza colaborării bilaterale cu Costa Rica. „Avem colaborare bilaterală pe bază de reciprocitate şi avem transfer a unui fost condamnat, ceea ce înseamnă că reciprocitata funcţionează. Avem o altă procedură în curs, ceea ce înseamnă că reciprocitatea funcţionează. Sunt convenţii la care şi România şi Costa Rica sunt state părţi şi care pot fi puse în aplicare”, a mai declarat Tudorel Toader, potrivit căruia "Ministerul şi-a îndeplinit cu mare promptitudine toate obligaţiile care i-au revenit în procedura de extrădare".