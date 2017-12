Timişoara: Programul manifestărilor dedicate Revoluţiei Române

Timişoara în 20 decembrie 1989 FOTO C. Duma

Programul manifestărilor dedicate Revoluţiei Române de la Timişoara începe sâmbătă, de la ora 11.00, când la Primăria Timişoara are lor şedinţa festivă de comemorare a eroilor.

La ora 13.00, la Opera Română din Timişoara are loc deschiderea expoziţiei de artă plastică cu tema “Revoluţie- Libertate”, dar şi premierea participanţilor la concursul de istorie “Revoluţia Română din decembrie 1989 în viziunea elevilor timişoreni”.

Tot sâmbătă, la ora 20.00, în Piaţa Victoriei este programat Marşul Libertăţii, un omagiu adus celor căzuţi, pe traseul Operă-Catedrală-Operă. În aceeaşi seară are loc aprinderea candelelor în memoria victimelor Revoluţiei Române din decembrie 1989 pe platoul din faţa Operei. Candelele vor fi aşezate în formă de cruce şi va fi aprinsă câte o candelă pentru fiecare erou căzut în timpul evenimentelor din decembrie 1989.

La ora 23.45, la Biserica Martirilor are loc o Liturghie în memoria eroilor martiri.

Duminică, evenimentele dedicate Revoluţiei încep la ora 10.00, când la Catedrala Mitropolitană are loc o slujbă de pomenire a eroilor martiri şi vor fi depuse coroane de flori. La ora 12.00, la Biserica Martirilor vor fi pomeniţi eroii martiri şi de asemenea vor fi depuse coroane de flori.

La ora 13.00, la Cimitirul Eroilor este programat parastasul eroilor martiri şi se vor depune coroane de flori la Monumentul Revoluţiei aflat în cimitir.

De la ora 19.00 la Catedrala Mitropolitană va avea loc un moment de reculegere. În cadrul acestuia, lumânări cu chipul eroilor martir vor fi aprinse şi aşezate pe treptele Catedralei.

Seara, de la ora 19.00 mai multi membri ai Memorialului Revolutiei vor pleca spre Popeşti- Leordeni unde a fost aruncată cenuşa unor eroi ai Timişoarei căzuţi în evenimentele din Decembrie 1989, pentru a depune coroane de flori. Ei vor depune coroane de flori şi la Bucureşti, la monumentele dedicate Revoluţiei din 1989.

La Timişoara, în 20 decembrie, la ora 12.00, la fel ca în fiecare an, sirenele antiaeriene vor răsuna timp de trei minute, aşa cum se întâmplă an de an de la Revoluţie, pentru a marca momentul când în 20 decembrie 1989 Timişoara devenea primul oraş liber de comunism din România.

Seara, în 20 decembrie, de la ora 20.00, Primăria Timişoara a pregătit un concert rock, ”Rock pentru Revoluţie”, dedicat eroilor martiri. Vor participa trupele Phoenix, Pro Musica şi Vest Phoenix Cover.

În 21 decembrie sunt programate lansări de carte şi adunări festive ale revoluţionarilor, iar în data de 22 decembrie, între orele 12.00 şi 14.00 la Biserica Martirilor, Cimitirul Eroilor şi Catedrala Mitropolitană vor fi depuse coroane de flori din partea Fundaţiei Naţionale a Revoluţiei din Decembrie 1989 şi Asociaţia ”Victoria”.

Programul dedicat Revoluţiei Române de la Timişoara, din Decembrie 1989 se va încheia cu un spectacol comemorativ la Filarmonica ”Banatul”.