UPDATE Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, şi fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, puşi sub acuzare de DNA. Prejudiciul estimat este uriaş

UPDATE: Prejudiciul estimat în dosarul caselor vândute în baza legii 112 este estimat la 40 de milioane de euro.



UPDATE: Ziarul „Adevărul” a publicat în septembrie 2014 o anchetă care arată cum a fost încălcată legea în cazul în care actualul primar al Timişoarei şi fostul primar al oraşului au fost puşi sub acuzare. Ancheta „Adevărul” arată şi modul suspect în care fostul procuror-şef al DNA Timişoara şi fostul prim-procuror al Pachetului de pe lângă Tribunalul Timiş şi-au cumpărat case de la primărie. VEZI AICI mai multe detalii.



UPDATE: Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a ieşit de la audieri, declarând că a primit calitatea de suspect. Nicolae Robu a declarat că se consideră nevinovat, în mandatul său fiind vândute doar două apartamente „unor persoane modeste”. „Nu se poate vorbi despre corupţie, persoane suspuse şi aşa mai departe. Culmea este că eu am cerut să mi se spună dacă aceste tranzacţii au fost făcute cu respectarea legii şi am primit răspuns că s-a respectat legea. Eu mă consider total nevinovat. Nu am de unde să ştiu eu dacă la nivel de detaliu legea este respectată sau nu. Un aviz de legalitate a fost la încheierea contractelor, dar ulterior când am cerut să se analizeze dacă este legal, răspunsul a fost: da este legal”, a declarat primarul Nicolae Robu la ieşirea de la audieri.



UPDATE: Citat astăzi la DNA Bucureşti, fostul secretar al Primăriei Timişoara nu s-a prezentat la audieri, fiind plecat în concediu.



UPDATE: Potrivit Digi 24, primarul Timişoaei Nicolae Robu a fost pus sub acuzare, la fel ca fostul primar Gheorghe Ciuhandu.



Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a anulat astăzi intervenţia tradiţională la Radio Timişoara, fiind plecat la Bucureşti pentru a fi audiat de procurorii DNA în dosarul caselor vândute în baza legii 112. Potrivit unor surse judiciare, alături de Robu au plecat la Bucureşti viceprimarul Dan Diaconu, fostul secretar Ioan Cojocari şi încă trei persoane.

Ancheta în care Robu, Cojocari şi Diaconu au fost citaţi la DNA vizează vânzarea ilegală a mii de locuinţe, în baza legii 112. Cel mai probabil, „greii” Primăriei Timişoara au fost citaţi în calitate de martori, având în vedere că, potrivit ultimei comunicări a DNA pe această temă, formulată la solicitarea „Adevărul”, cercetările erau realizate in rem.

Dosarul este unul extrem de important, persoane importante din Timişoara, printre care fostul procuror-şef al DNA Timişoara şi fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, beneficiind de locuinţe cumpărate în condiţii suspecte.

