Mihai Şora împlineşte astăzi 101 ani. Mesajul transmis acasă de marele filozof român aflat pe ţărmul Mării Egee

Născut pe 7 noiembrie 1916 în localitatea timişoreană Ianova, filozoful Mihai Şora aniversează astăzi împlinirea vârstei de 101 ani.

Mihai Şora s-a remarcat în ultimii ani prin spiritul civic arătat. În ciuda vârstei înaintate, a fost unul dintre românii care au ieşit în stradă frecvent la protestele faţă de derapajele clasei politice aflate la guvernare.

De altfel, Mihai Şora a postat marţi, 7 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, o fotografie în care apare afişând mesajul "When injustice becomes law, resistance becomes duty" (Când injustiţia ajunge lege, rezistenţa devine obligatorie).

Filozoful a ataşat fotografiei şi următorul mesaj: "Bună dimineaţa, copii! Sunt pe apele Mării Egee, de unde, la prora corabiei noastre, viteazul Ulise mă roagă să vă spun: nu lunecaţi, pe timp de furtuni, între vârtejuri, zgomote, furii; nici sub farmecul neostoit al sirenelor".