Incapabilă să finalizeze lucrările la un ştrand, o primărie din România oferă reducere la un ştrand din Ungaria

Ştrandul în aer liber de la Lugoj ar fi trebuit terminat încă din 2014. În prezent obiectivul este abandonat, anunţându-se recent reluarea lucrărilor. „A fost o neînţelegere între proiectant şi constructor. Nu s-au înţeles pentru cantităţile de fier folosite. Numai proiectantul poate să dea dispoziţie de şantier.”, a declarat Francisc Boldea.

Până la finalizarea ştrandului, lugojenii sunt invitaţi să se scalde în Ungaria, la Mako, oraş înfrăţit cu Lugojul. Cu ocazia unei vizite a primarului Francisc Boldea, în Ungaria, edilul a solicitat şi a obţinut o reducere de 25 la sută pentru lugojeni la ştrandul din Mako.

„Am discutat la Mako de faptul că, în perioada în care am fost acolo, am văzut zeci de maşini de Timiş şi i-am cerut, dacă tot ne-am înfrăţit între cele două oraşe, dacă nu se poate să facem un protocol între noi, conducerea ştrandului şi primărie, prin care dacă ai buletin de Lugoj, să ai o reducere de 25%, dat fiind faptul că ştrandul aparţine de primărie. Şi când o să terminăm noi ştrandul şi SPA-ul, or să mai fie care se duc acolo. Am vrut să se deosebească cei care vin din Lugoj prin această reducere”, a Francisc Boldea după obţinerea reducerii. Oferta este valabilă până la sfârşitul anului 2017.