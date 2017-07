Impresionanta poveste a tânărului nevăzător, respins la facultatea din Galaţi şi primit cu braţele deschise la Timişoara

Iulie 2016. Pro TV prezintă un reportaj emoţionant cu un tânăr nevăzător în vârstă de 23 de ani din Galaţi care visează să devină kinetoterapeut şi se prezintă pentru susţinerea probei practice de la admiterea la Facultatea de Sport a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Tânărul nu este primit, însă, de profesorii de sport să suţină proba pentru că de la dosar îi lipseşte un aviz al medicului de specialitate, document pe care tânărul nu îl poate obţine, având în vedere afecţiunea sa.

„Din păcate, un candidat cu un asemenea grad de handicap nu putem sa îl primim la o facultate unde se dă o probă sportivă la examen şi unde disciplinele din anul întâi toate sunt sportive”, declara pentru Pro TV Ştefan Baltă, prorector al Universităţii din Galaţi.



Cazul lui Vlad, care a promovat examenul de bacaluareat cu media 8,31 a ajuns şi la urechile conducerii Universităţii de Vest din Timişoara, care i-a transmis tânărului că doreşte încă din 2016 să-l aibă pe tânăr student la Timişoara, asigurându-l de disponibilitatea instituţiei pe care o reprezintă în a se adapta la nevoile acestuia.

La acel moment, familia tânărului a considerat că ar fi prea greu pentru ei să facă pasul către Timişoara. La un an distanţă, acum câteva săptămâni, după ce au epuizat mai multe încercări de a-l înscrie pe Vlad la facultate aproape de casă, tatăl acestuia s-a adresat Universităţii de Vest din Timişoara privind disponibilitatea ofertei prezentate anterior. Universitatea a realizat o analiză aprofundată a cazului şi a făcut demersurile necesare ca Vlad să beneficieze de principiul egalităţii de şanse, de a i se oferi toate condiţiile pentru a se înscrie şi susţine probele de admitere.

„Nimănui nu ar trebui să i se nege dreptul la egalitate de şanse, la educaţie, la un viitor mai bun. Determinarea sa de a studia, în ciuda dificultăţilor fizice şi a blocajelor pe care le-a întâmpinat, este una dintre calităţile principale pe care le dorim la studenţii noştri. Am reuşit împreună cu colegii mei să adaptăm procesul de admitere astfel încât dizabilitatea sa să nu îi fie piedică în susţinerea probelor. Are toate şansele să fie admis. În plus, în ceea ce priveşte partea financiară, imposibilitatea familiei de a-l susţine la Timişoara, Universitatea dispune de numeroase pârghii pentru a-i veni în ajutor. Se califică din toate punctele de vedere. Vlad are dreptul la o viaţă autonomă, să se poată susţine, să lucreze. Scopul nu este a obţine o diplomă, ci de a-l pregăti pentru a putea obţine un loc de muncă. Considerăm că este corect ca un tânăr care a promovat examenul de Bacalaureat cu media 8.31 în condiţiile sale să aibă o şansă la educaţie la fel ca ceilalţi”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

„Sufăr de cataractă congenitală operată, iar anul trecut mi-am propus să mă înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Galaţi la secţia de kinetoterapie, dar m-am lovit de câteva piedici. Încă de mic, am avut parte de mai multe şedinţe de kinetoterapie, ceea ce mi-a trezit interesul pentru acest domeniu. Am reuşit să mă documentez şi mi-am dat seama că este ceva ce mi s-ar potrivi. Vreau să învăţ, să profesez. Ştiu că va fi greu departe de casă, dar sunt un luptător”, a spus Vlad despre cum a ajuns să-şi dorească să devină kinetoterapeut.

Tatăl lui Vlad, Vasile Ion, spune că s-a declarat surprins de oferta venită de la Timişoara: „Nu mă aşteptam. Am fost plăcut surprins de tot ceea ce a făcut Universitatea de Vest din Timişoara. Au făcut foarte multe pentru noi. Vlad are o tărie care este în familie, aşa l-am crescut. Ştie ce îşi doreşte, iar ca părinţi îl susţinem cum putem mai bine.”