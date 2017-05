Horia Colibăşanu a dormit la minus 17 grade Celsius, la 7.000 de metri altitudine: “Am îmbrăcat tot echipamentul şi tot am îngheţat”

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu a început să facă urcări din tabăra de bază avansată spre prima tabără superioară, situată la 7.000 de metri. Ultima urcare a însemnat şi dormitul peste noapte, în cort, la minus 17 grade Celsius.



“A fost foarte frig. Am îmbrăcat tot echipamentul şi tot am îngheţat. A fost şi condens mare în cort ceea ce a făcut ca frigul să fie şi mai greu de suportat. Nu prea m-am odihnit, dar am recuperat când am revenit în tabăra de bază avansată, la 6.400 metri. În perioada următoare, voi face mai multe urcări şi coborâri ca să mă pregătesc pentru ascensiunea finală, după mijlocul lunii mai”, a transmis Horia Colibăşanu, de pe Himalaya.







El a adăugat că sunt puţin peste o sută de alpinişti în tabăra de bază avansată, care se pregătesc pentru urcarea pe Everest în sezonul din 2017.





Horia le-a mulţumit celor din ţară pentru suport şi gândurile bune. “Să ştii că sunt mii de oameni care te urmăresc, care te susţin să obţii performanţaa pentru care te pregăteşti, care te aşteaptă acasă, este o emoţie extraordinară care îţi dă resurse neaşteptate. Le mulţumesc tuturor celor care îmi scriu mesaje de suport”, a mai adăugat sportivul din Timişoara.





Din datele de până acum, prognoza meteo ar fi favorabilă pentru urcarea pe vârful Everest în perioada 18 – 22 mai.





Peste aproximativ 3 săptămâni, Horia Colibăşanu ar putea fi primul român care a urcat pe Everest (8.848 metri) practicând alpinism pur – fără şerpaşi, fără oxigen suplimentar.