FOTO Mobilizare pentru repararea şi înfrumuseţarea căsuţei dărăpănate a unei bătrâne de 75 de ani: „Ne-am gândit că i-ar prinde bine o mână de ajutor“

După ce au recondiţionat căsuţa cumpărată la Valeapai (judeţul Caraş-Severin), care le-a devenit cămin pentru relaxare, Nicoleta şi Radu Trifan sunt acum în faţa unei altfel de poveşti: Vor repara casa dărăpănată din vecini.

“Tanti Leana stă într-o casă din lemn cu lut, cu o faţadă decorată şi cu o arhitectură tipică pentru această zona a Banatului. Pe casă scrie anul 1937 dar nu ne-ar mira să fie mult mai veche decât atât. Acum două săptămâni, când am fost să o vizităm, pereţii din camere erau plini de fum, pentru că soba nu mai merge cum trebuie. Îi este cu atât mai greu cu cât are astm. Leana Chiţa are 75 de ani, iar necazurile nu au ocolit-o. Acum e singură în casa mică, cu bătrâneţile ei, cu astmul, cu greutăţile, cu pensia mică şi cu medicamentele multe şi prea scumpe. Nu mai are putere să se ocupe de casă, care se degradează an de an. Noi ne-am gândit că i-ar prinde bine o mână de ajutor şi vrem să renovăm căsuţa asta mică, să îi dam culoare. Să îi văruim pereţii plini de fum, să îi reparăm pridvorul care stă să cadă pe ea şi să le facem din nou să zambeasca, şi pe tanti Leana, şi casa”, au scris timişorenii pe pagina lor de Facebook.