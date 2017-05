Expoziţie-eveniment la Timişoara cu artistului care a fost dat afară din România, datorită unui interviu în Financial Times FOTO

Expoziţie Ingo Glass la Timişoara FOTO Ştefan Both

Muzeul de Artă din Timişoara găzduieşte la etajul al II-lea al Palatului Baroc expoziţia-eveniment „Ingo Glass-Forme şi culori de bază. Spaţiu, ritm, lumină”. Pentru vernisajul expoziţiei a fost prepezent şi renumitul artist Ingo Glass. Aceasta a revenit în oraşul natal după o lipsă de cinci ani. Ultima dată a fost în 2012, când a primit titlul de de Cetăţean de Onoare al Timişoarei.







“Ceea ce cred că trebuie spus este că în tot ceea ce crează, Ingo Glass înţelege să studieze temele importante ale artei, dar şi ale culturii universale. Reflecţiile sale se regăsesc în obiectele original construite şi arată o continuă preocupare pentru simplitate, forme, frumuseţea formelor şi arta combinării culorilor. Sunt câteva argumente pentru care am acordat un interes aparte operei acestui mare artist contemporan. Am făcut-o cu atât mai mult cu cât expoziţia lui Ingo Glass e una convergentă cu programul Muzeului de Artă Timişoara, sculpturile sale părând a fi inspirate de rafinata istorie a Timişoarei, de straturile temporale şi civilizaţionale ale urbei, de experimentele născute ori cultivate aici de-a lungul ultimelor secole de artişti, scriitori, muzicieni şi savanţi”, a spus la versnisaj Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă din Timişoara.

Născut la Timişoara în anul 1941, Ingo Glass este absolvent al Institutului de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj. Între 1967-1971 a fost consilier ştiinţific al Muzeului de Artă Contemporană din Galaţi, fiind unul dintre fondatorii Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi. A devenit apoi asistent la Institutul de Arte Plastice din Bucureşti, iar între 1976-1978 a ocupat funcţia de consilier artistic la Casa de Cultură Friedrich Schiller din Bucureşti.

Plecarea din România



Ingo Glass a fost forţat de poliţia politică să emigreze în 1979 în Germania, renunţând la tot ceea ce avea în ţară ca urmare unui interviu în Financial Times, unde criticase regimul comunist din România.

Părinţii lui Ingo Glass au depus actele de numeroase ori pentru a pleca în Germania, mai ales că aveau acolo deja rude. Dar de fiecare dată le-a fost respinsă solicitarea. Şansa a venit o dată cu angajarea la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din Bucureşti, unde au început să apară contactele cu diplomaţii străini.





„M-am întâlnit cu ambasadorul Austriei care mi-a spus că va trimite un jurnalist străin, care va face un articol cu mine. Aşa a venit în ţară Pál Lendvay, care s-a întâlnit şi cu mine. Securiştii erau deja pe urmele mele. Ştiau tot ce s-a întâmplat, ştiau de întâlnirea de la Intercontinental“, a afirmat artistul, într-un interviu acordat pentru Adevărul, în 2012 . În plan era doar primul dintr-un şir de interviuri pe care Glass urma să le dea ziariştilor occidentali.

În 1979, a apărut în Finanicial Times articolul cu titlul „România Socialistă începe acolo unde dispare carnea”. Imediat, Glass a fost chemat la Securitate şi i s-a pus în vede că are două săptămâni la dispoziţie ca să părăsească România.



„La Securitate am primit o listă cu ce am voie să pun în valiză. Erau fotografiile, un palton, un costum, ciorapi, cămăşi. Singurul obiect de valoare era inelul de căsătorie. Mi-au spus că trebuie să plătesc totul la casă în avans timp de şase luni şi să revin cu toate chitanţele şi facturile. Atunci am primit paşaportul, pe care erau şi cei doi copii“, a povestit Ingo Glass.

În două săptămâni a primit paşapoartele. „Până în Austria am tremurat de frică. Nu am închis un ochi. M-am temut că vor să mă lichideze. În mod normal trebuia să plec cu avionul de pe Otopeni. Aşa au făcut cu toţii. Pe mine m-au trimis să traversez toată ţara şi să ies pe la Curtici“, a spus Ingo.



A trăit la München, locuieşte la Budapesta



Ingo Glass a ajuns la München, unde aproape un an a locuit în lagărul de refugiaţi. Norocul său a fost un anunţ găsit într-un ziar local, în care primăria căuta un artist care să ajute la amenajarea unei expoziţii. Din 1983 până la pensionare, în 2002, a fost angajatul Primăriei din München. S-a mutat apoi la Budapesta, acolo unde trăieşte şi astăzi.