„Drumul către iad“: tabloidul britanic The Sun face mişto de o intersecţie din Timişoara

Site-ul tabloidului britanic The Sun a făcut băşcălie de cea mai nouă intersecţie din Timişoara, folosind expresia „The Road To Hell” (n.r. - drumul către iad) – parafrazând un celebru hit al lui Chris Rea. Imaginile filmate din dronă, de la noul Pasaj Jiul, cu marcajele rutiere, au devenit virale. Articolul scris de The Sun a fost preluat de numeroase siteuri din lume, începând din Rusia, până în China sau Japonia.



Privită de la înălţime, marcajul rutier făcut de speciali pare exagerat, însă şoferii din Timişoara, care au trecut prin intersecţie susţin că marcajele sunt utile şi vin chiar în ajutorul celor care se deplasează prin pasaj.

După articolul din The Sun , primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a pus un comentariu pe pagina sa de Facebook, în care se delimiteză de marcajul rutier.

„N-am nicio legătură cu acel marcaj! Dimpotrivă, părerea mea a fost să nu se realizeze şi mi-am exprimat-o la faţa locului, sâmbătă, în jurul orei 19.00, înainte de a pleca de pe şantier. Dar, un primar nu este nici proiectant şi nici realizator de marcaje rutiere şi lucrul acesta ar trebui să-l ştie orice om care pretinde că are inteligenţa superioară unei gâşte - ca să iau un referenţial!”, susţine Robu.

„Mi-am exprimat imediat nemulţumirea, spunându-le celor prezenţi -anticipând 100% ce a urmat să se întâmple a doua zi!-, că, în plan mediatic- şi numai în plan mediatic, accentuez, respectiv pe reţelele de socializare-, s-a ales praful din inaugurare şi de toată zbaterea, munca, lupta, pasiunea, felia de viaţă puse în joc pentru realizarea acestui obiectiv. Dar, pentru mine, planul mediatic contează prea puţin, eu sunt omul esenţelor, al mizelor mari şi nu al can-can-ului, al derizoriului în diversele lui înfăţişări! Bucuria realizării unui asemenea obiectiv, a unui nou pasaj, al doilea în cinci ani, şi va veni în curând inaugurarea celui de-al treilea, Popa Şapcă – bucuria binelui realizat pentru oraş iubit şi pentru locuitorii lui – 60.000 de beneficiari direcţi pe zi şi alţi zeci de mii de beneficiari indirecţi-esre, dincolo de orice petarde, imensă”, a scris Robu.

Primarul a făcut şi un sondaj pe Facebook, după cinci zile de folosinţă a pasajului, la care au răspuns deja peste 1.600 persoane. Iată rezultatele:

-37.5% din repondenţi afirmă că marcajul îi ajută în trafic.

-43.5% din repondenţi afirmă că marcajul nici nu îi ajută în trafic şi nici nu îi încurcă.

-19.0% din repondenţi afirmă că marcajul îi încurcă în trafic.

„Am cerut specialiştilor să vină cu alternative, neexcluzând nici alternativa lăsării intersecţiei nemarcată, aşa cum sunt alte intersecţii în oraşul nostru şi în alte oraşe. Menţionez, însă, că decizia le aparţine, aşa cum le aparţine şi răspunderea”, a încheiat Nicolae Robu.

