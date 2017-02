Deputatul PMP Cornel Sămărtinean: Premierul bănăţean Sorin Grindeanu este mai „ataşat“ de Teleorman decât de Timiş

Guvernul condus de Sorin Grindeanu şi-a început activitatea prin respingerea finanţării unor obiective pentru oraşul care a fost numit Capitală Culturală Europeană. În şedinţa Parlamentului din 6 februarie, deputatul Cornel Sămărtinean (de la PMP) a depus două amendamente, care au fost respinse de PSD.



Fără reparaţii la Gara de Nord, fără bani pentru şoseaua de centură

Este vorba de amendmentul pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare a Gării de Nord cu 185 de voturi împotrivă şi 80 de voturi pentru; şi cel pentru finanţare şi execuţie a lucrărilor de finalizare a şoselei de centură, varianta de ocolire Sud a Timişoarei, tot c 185 de voturi împotrivă şi 80 de voturi pentru.



“Constat că acest guvern nu înţelege sau nu vrea să înţeleagă faptul că Timişoara, capitală culturală europeană şi judeţul Timiş, sunt mai importante pentru accesul spre Europa, spre Uniunea Europeană decât Alexandria şi judeţul Teleorman. PSD minte şi sfidează din nou municipiul Timişoara şi judeţul Timiş”, a spus deputatul Cornel Sămărtinean.



S-a respins amendamentul pentru construcţia unei săli polivalente cu 14.000 de locuri din Timişoara. Cei de la PSD nu au fost de acord cu alocări de fonduri nici pentru construcţia unui bazin de înot olipic, nici pentru reabilitarea termică a clădirilor din oraş, nici pentru modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Orţişoara.

De asemenea, au fost respinse o serie de proiecte care vizau oraşul timişean Făget: construcţia unui nou ambulatoriu integrat al Spitalului Orăşenesc Făget, modernizarea unui drum comunal, modernizarea străzilor din oraşul, sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate în localităţile aparţinând UAT Făget, alimentare cu apă în localităţile apartinînd UAT Făget, construcţia unei grădiniţe cu trei grupe, refacerea a patru podeţe şi repararea a două poduri din oraş şi construirea unor depozite de lemne la blocurile de pe Calea Lugojului din Făget.



“Eu puneam demisia pe masa lui Dragnea”



Cornel Sămărtinean a declara că toate amendamentele au fost votate de parlamentarii de Timiş, însă acest lucru nu a fost suficient.

“Sunt şapte voturi în plus şi cam atât. Era ideal dacă ei încercau să facă un front comun, să convingă colegii sau chiar pe primul ministru că Timişoara are nevoie de proiectele astea. Eu în locul lui eram cu demisia pe masa lui Dragnea. La Timiş trebuie să facem asta, în rest fă ce vrei. Mă aşteaptam la altă atitudine din partea lui. Nu are legătură cu se întâmplă acum în stradă. E clar că nu a fost lăsat de Dragnea să facă ce e de făcut. Dar asta nu-l absolve de vină. Trebuia să meargă frumos să-i spună că el e de aici şi că avem de făcut asta… Aduceţi-vă amintre, Grindeanu a făcut campanie electorală pe spitalul de copiii. Acum, când are pixul în mână, nu a dat bani pentru spitalul de copii. Am încrecat să trag semnalul de alarmă până la votul din plen, pentru că şi în Comisii au fost respinse. Din păcate, nu se explică de ce se respinge”, a declarat Cornel Sămărtinean.

Deputatul de la PMP spune că, dacă nu se va lua atititudine, Timişoara va rămâne încă patru ani fără bani, cu toate că premierul vine din acest oraş. “În proiectul de buget pe anul 2017, premierul bănăţean Sorin Grindeanu este mai «ataşat» de Teleorman decât de Timiş”, a încheiat Cornel Sămărtinean.