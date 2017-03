Cum a fost condamnat un interlop după ce şi-a asumat o faptă pe care n-a comis-o

Un conflict mocnit între două grupări interlope din Timişoara a degenerat în vara anului 2014 într-un conflict armat în care, cu ocazia unei răfuieli din parcarea stadionului Dan Păltinişanu, interlopul Ciprian Dăscălescu a tras mai multe focuri de armă în maşina interlopilor din clanul advers. Unul dintre interlopii părtaşi la incident, Adrian Taloş, a dispărut imediat după incident, prezentându-se după aproximativ trei luni la Poliţie, unde a declarat că el este cel care a tras focurile de armă de la Stadion.

Probele adunate de poliţişti aveau să arate că cel care a tras cu pistolul nu a fost Adrian Taloş, ci prietenul său, Ciprian Dăscălescu. Astfel, Dăscălescu a fost trimis în judecată şi condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru tentativă de omor. Ulterior, interlopul care a luat asupra sa fapta a fost trimis în judecată pentru nedenunţare şi favorizarea făptuitorului, fiind acuzat că a dat declaraţii „în scopul de a îngreuna cercetările ce se efectuau în cauză şi de a împiedica tragerea la răspundere penală a lui Dăscălescu Ciprian”. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi un alt interlop, Florin Moisa, zis „Duşco”. Moisa a primit trei ani de închisoare, iar Adrian Taloş a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare pentru favorizarea făptuitorului în formă continuară.

Judecătorii au constatat, punând cap la cap toate probele din dosar, că Taloş, care a luat asupra sa fapta de tentativă de omor, a minţit. „Autoturismul în care mă aflam era poziţionat frontal faţă de autoturismul care venea spre noi, în sensul că dacă era să ne lovească ne-ar fi lovit frontal. Imediat, Dăscălescu Ciprian a tras de volan, cred că stânga pentru a evita autoturismul care se îndrepta spre noi. Chiar în acel moment am suferit un atac de panică, m-am speriat foarte tare motiv pentru care am scos un pistol pe care îl aveam asupra mea şi ţinându-l cu ambele mâini l-am scos pe geam afară şi am tras mai mult de frică, fără a ţinti în mod expres autoturismul care se îndrepta către noi. Mai mult, nu am vizat vreo persoană care se afla în autoturismul respectiv. Eu personal la momentul respectiv nu am văzut şi nici nu am recunoscut persoanele care se aflau în autoturismul de teren. Nu ştiu dacă gloanţele au lovit maşina sau dacă au fost trase în aer. Îmi aduc aminte că am tras şase focuri de armă, respectiv tot încărcătorul. In acest timp Dăscălescu a început să conducă în mod agresiv cu intenţia de a reuşi să scape de urmăritori, astfel ne-am îndreptat către ieşirea din parcare”, este declaraţia prin care Taloş spune că el a tras cu pistolul.

În procesul în care a fost judecat pentru favorizarea făptuitorului, Taloş nu a putut să ofere explicaţii credibile nici despre modul în care a plecat din ţară după incident şi nici despre arma cu care a declarat că a tras în incidentul armat. „La interpelarea instanţei, (n.r. Taloş) nu a fost în măsură să precizeze date relevante în legătură cu tipul de pistol pe care el însuşi l-a cumpărat, cu privire la identitatea vânzătorilor, cu privire la numele persoanei pe care a contactat-o pentru a îl ajuta să părăsească ţara, deşi a susţinut că îi era prieten, cu privire la locurile în care a fost cazat în străinătate şi numele persoanelor care l-au cazat deşi a susţinut, de asemenea, că aceştia îi sunt prieteni şi în consecinţă cunosc date de natură a-i servi în apărare”, se arată în sentinţa prin care Taloş a fost codamnat pentru asumarea unei fapte pe care nu a comis-o.

Judecătorii au arătat că între interlopi a fost o înţelegere prin care s-a stabilit ca Taloş să ia fapta asupra sa, astfel încât ancheta să fie obstrucţionată, iar adevăratul autor să nu poată fi tras la răspundere. „Acţiunea ilicită a inculpatului Taloş, a constat în participarea la o înţelegere cu inculpatul Dăscălescu şi Giosu, ulterior săvârşirii faptei din 22.07.2014 cu scopul de a-i ajuta pe aceştia în sensul îngreunării cercetărilor şi împiedicării tragerii la răspunderea penală. Ajutorul a fost dat prin conduita de a pleca din localitate timp de trei luni de zile astfel încât să nu poată fi audiat în calitate de martor în timpul urmăririi penale şi a nu oferi date cu privire la împrejurările săvârşirii faptelor pe care le cunoştea personal şi a zădărnici o eventuală prelevare de probe, iar ulterior de a se preda autorităţilor şi de a declara, în mod nereal, că el este autorul faptei pentru care numitul Dăscălescu a fost trimis in judecată”, se mai arată în sentinţa potrivit căreia imediat după atacul armat de la stadion Taloş, Dăscălescu şi Giosu au fost identificaţi în zona Moşniţa Nouă, Dăscălescu predându-se la Poliţie la 17 ore după indicent, interval în care a avut timp să înlăture urmele de tragere cu arma.

„Sustragerea de la cercetări şi ulterior predarea către autorităţi în vederea autodenunţării au fost în concordanţă cu declaraţiile celor doi făptuitori din dosarul (n.r. Dăscălescu şi Giosu), care şi-au formulat această apărare încă din etapa urmăririi penale, respectiv că inculpatul Taloş ar fi autorul faptelor, ipoteză care a confirmat, de asemenea, existenţa unei înţelegeri”, se mai arată în sentinţa judecătorilor.