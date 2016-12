Cazul unui copil de un an şi şase luni, mort de rujeolă la Spitalul Victor Babeş din Timişoara, neraportat autorităţilor

"În urma informaţiilor apărute în media, Centrul Naţional pentru Supravegherea şi Controlul Bolilor Transmisibile a solicitat informaţii suplimentare de la DSP Timiş şi de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara în legătură cu decesul din cauza rujeolei al unui copil de un an şi şase luni. Din informaţiile obţinute telefonic, se pare că acest copil a fost confirmat cu rujeola, dar spitalul nu a raportat acest deces către autorităţi, de aceea el nu a apărut în informările săptămânale ale CNSCBT", transmit reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

Copilul nu era nevaccinat împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR), precizează MS, care adaugă că numărul deceselor provocate de rujeolă ajunge, astfel, la 10.

Purtătorul de cuvânt al DSP Timiş, Dana Şpac, a declarat, joi, pentru News.ro că o fetiţă de un an şi trei luni care a murit în 18 decembrie, în urma complicaţiilor provocate de rujeolă, s-a născut cu probleme grave de sănătate şi din acest motiv nu a fost vaccinată.

”Copilul s-a născut cu multiple malformaţii congenitale, iar din cauza gravelor probleme de sănătate nu a fost vaccinat niciodată cu niciun fel de vaccin. De asemenea a suferit intervenţii chirurgicale la diferite spitale din ţară”, a spus Dana Şpac.

Fetiţa a fost internată iniţial la Secţia de boli infecţioase a Spitalului ”Victor Babeş” din Timişoara, în urma complicaţiilor a fost mutată în secţia de Terapie Intensivă, iar în 18 decembrie a decedat, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Valentin Popescu.

Institutul Cantacuzino a confirmat că fetiţa de un an şi trei luni a murit din cauza rujeolei. Numărul deceselor provocate de rujeolă a ajuns la zece, dintre care cinci în judeţul Arad, trei în Timiş şi câte unul în Dolj şi Bucureşti.

Fetiţa de un an din Craiova care a murit în urma unor complicaţii apărute din cauza rujeolei nu se afla în evidenţele unui medic de familie şi nici nu fusese vaccinată împotriva bolii, spuneau reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.



Totodată, fata de 14 ani, cu rujeolă în formă severă, care a decedat la Institutul "Matei Balş" din Capitală, unde fusese transferată de la Spitalul "Marie Curie", nu fusese vaccinată şi avea mai multe boli asociate, declara pentru News.ro, directorul Centrului Naţional de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibie (CNPCBT), dr Adriana Pistol.

În acest an, până în 29 decembrie au fost confirmate 1.969 de cazuri de rujeolă în 33 de judeţe, dintre care zece decese, trei fiind copii sub un an.

Cele mai multe cazuri de rujeolă au fost înregistrate în judeţele Arad (462) Caraş-Severin (345), Timiş (296), Mureş (256), Bistriţa-Năsăud (129) şi Dolj (110), potrivit Centrului Naţional de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile.