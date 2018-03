Argumentul cu care primarul Timişoarei se opune demolării stadionului: „Pe acest stadion, aşa cum e el, a cântat Shakira“

„Dan Păltinişanu”, principalul stadion din Timişoara, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Timiş, ar putea fi închis în curând din cauza riscului pe care arena aflată într-o stare de degradare îl presupune pentru spectatori. Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, propune închiderea stadionului şi demolarea lui când se vor găsi bani pentru construcţia unui stadion nou, pe locul actualei arene.

Primarul Nicolae Robu propune ca stadionul să fie dat în administrare primăriei, care este dispusă să facă o investiţie „de câteva milioane de euro” pentru modernizarea stadionului Dan Păltinişanu, urmând ca noul stadion să se facă, împreună cu o sală polivalentă de 16.000 de locuri, pe un teren al Primăriei Timişoara din apropierea actualului stadion. La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş vrea ca sala polivalentă să se facă la Giroc, acolo unde Consiliul Judeţean deţine un teren de aproape 10 hectare.

Pentru a încerca să îi aducă pe cei doi lideri la aceeaşi masă, timişoreanul Cristian Brâncovan, cunoscut activist civic şi lider al galeriei echipei de fotbal ASU Politehnica Timişoara, a organizat o dezbatere la care au participat atât Nicolae Robu, cât şi Călin Dobra.

În cadrul dezbaterilor, fiecare dintre cei doi politicieni şi-a susţinut punctul său de vedere. Nicolae Robu a susţinut construirea sălii polivalente de 16.000 de locuri la Timişoara, iar Călin Dobra a susţinut construirea sălii „acolo unde vor stabili specialiştii Companiei Naţionale de Investiţii”. În privinţa stadionului, Dobra a susţinut că soluţia este demolarea actualei arene şi construirea unui nou stadion în loc. Robu a susţinut varianta păstrării actualului stadion şi construirea unei arene noi. „Pe acest stadion, aşa cum e el a cântat Shakira. Pe acest stadion au fost spectacole extraordinare. Pe acest stadion, Poli a jucat…(n.r. râsete în sală). Nu o luaţi aşa că ştiţi cine sunteţi cei care faceţi atmosferă că pentru asta aţi fost aduşi unii. Stadionul Dan Păltinişanu mai poate fi folosit printr-o investiţie minoră şi încă după ce va fi gata noul stadion, pe care poate să îl construiască CNI-ul pe terenul din zonă pe care primăria îl pune la dispoziţie. Îl dăm Consiliului Judeţean şi să îl pună Consiliul Judeţean la dispoziţia CNI”, a spus Robu.

În finalul dezbaterilor, cei doi politicieni şi-au dat mâna formal. Dobra a concluzionat că a ajuns la o înţelegere cu Robu. „Am ajuns la un consens cu primarul Timişoarei Nicolae Robu în ceea ce priveşte “Sala Polivalentă” de 16 mii de locuri. Astfel, am decis împreună să acordăm credit specialiştilor pentru a stabili locaţia investiţiei. Primarul Timişoarei şi-a luat angajamentul că dacă Compania Naţională de Investiţii decide că locaţia aleasă este la Giroc atunci PNL nu se va opune, iar dacă se va decide că sala să fie construită langă stadionul Dan Păltinişanu atunci PSD va fi alături de Primăria Timişoara”, a scris Dobra pe Facebook.

Nicolae Robu l-a contrazis, tot pe Facebook pe preşedintele CJ Timiş, acuzându-l că dezinformează. „Toate au o limită! Am spus răspicat şi totul este înregistrat: NU VOI FI NICIODATĂ DE ACORD CA SALA POLIVALENTĂ SĂ FIE FĂCUTĂ ÎN ALTĂ PARTE DECÂT ÎN TIMIŞOARA ŞI DACĂ NU O FACE CNI ÎN TIMIŞOARA, O FACE PRIMĂRIA! Specialiştii CNI au considerat excelentă locaţia propusă de mine în Timişoara înainte de a ajunge Grindeanu Prim-ministru, la fel ca şi elaboratorii PUG-ului Timişoarei (aceiaşi care au elaborat şi PUG-ul Clujului) şi ca şi specialiştii firmei germane BAM! Cum puteţi să intoxicaţi lumea în halul acesta?! Ocupaţi, totuşi, o funcţie publică importantă! E drept, sunteţi psd-ist, dar eu am cunoscut şi psd-işti buni! E adevărat, mai puţini printre lideri, mai mulţi între oamenii de rând, cu care şi am o relaţie de respect reciproc. Liderii îmi produceţi, cu f puţine excepţii, dezamăgiri după dezamăgiri! Din păcate, dv dovediţi că nu vă încadraţi între aceste excepţii!”, a scris Robu pe Facebook.